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Перенес 15 операций: в сети сообщили о смерти раненного на Донбассе бойца ВСУ с позывным "Балу"
В понедельник, 27 мая, скончался ветеран АТО Александр Чуфицкий с позывным «Балу», который получил ранение в боях на Донбассе в 2016 году.
О смерти защитника Украины, бойца 128-й горно-пехотной бригады, сообщил военнослужащий Владимир Глизнер.
Чуфицкий отправился на фронт во время первой волны мобилизации, а в 2016-м был ранен возле шахты «Бутовка» — осколки снаряда разорвали ему левую руку.
Полтора года боец проходил лечение и перенес за это время 15 операций. Мужчина умер, не приходя в сознание.
Воин был родом из Коломыи Ивано-Франковской области, где до войны занимался бизнесом. У него осталась жена и двое сыновей.
«Слава героям!», «Вечная память», «Вечная память Герою», «Враги ждут, что так погибнут все Патриоты Украины… Не дождутся», — пишут пользователи в комментариях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 24 мая под обстрелом боевиков на Донбассе погиб старшина Александр Пузиков. Боец 1986 года рождения служил в воинской части А3488, 53 бригада. «Выражаем сочувствие родным и близким», — говорится в записи в Facebook Никопольского городского совета.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.