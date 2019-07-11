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Народный герой: стало известно о смерти известного ветерана АТО
Украинский боец, награжденный орденом «Народный герой», Виталий Борщ погиб. Об этом говорится в сообщении ветерана АТО Ивана Коломацкого в Facebook.
«Умер мой брат, лучший танкист которого я когда-либо встречал. Он был не просто братом, он часть меня, часть моей бурной жизни начиная с августа 2014-го. Патриот, волонтер, воин, комик, душа любой компании, народный герой Украины, все это Виталий Борщ, Виталий Борщ. Я любил и люблю тебя Брат», — говорится в сообщении.
Иван Коломацкий и Виталий Борщ
Борщ был военный 92-й бригады ВСУ. По информации Цензор.нет, боец участвовал в разгроме ЧВК «Вагнер» на Донбассе.
В соцсетях пишут, что у погибшего остались жена с двумя сыновьями и публикуют номер банковского счета для тех, кто хочет помочь семье героя — Приват 4149 6293 9357 8653 Ирина Борщ.
Как писали «ФАКТЫ», 10 июля во время обстрела военного автомобиля ВСУ возле села Гранитное Донецкой области погиб младший сержант Антон Фака.
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