Народный герой: стало известно о смерти известного ветерана АТО

Происшествия

Украинский боец, награжденный орденом «Народный герой», Виталий Борщ погиб. Об этом говорится в сообщении ветерана АТО Ивана Коломацкого в Facebook.

«Умер мой брат, лучший танкист которого я когда-либо встречал. Он был не просто братом, он часть меня, часть моей бурной жизни начиная с августа 2014-го. Патриот, волонтер, воин, комик, душа любой компании, народный герой Украины, все это Виталий Борщ, Виталий Борщ. Я любил и люблю тебя Брат», — говорится в сообщении.

Иван Коломацкий и Виталий Борщ

Борщ был военный 92-й бригады ВСУ. По информации Цензор.нет, боец участвовал в разгроме ЧВК «Вагнер» на Донбассе.

В соцсетях пишут, что у погибшего остались жена с двумя сыновьями и публикуют номер банковского счета для тех, кто хочет помочь семье героя — Приват 4149 6293 9357 8653 Ирина Борщ.

Как писали «ФАКТЫ», 10 июля во время обстрела военного автомобиля ВСУ возле села Гранитное Донецкой области погиб младший сержант Антон Фака.

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