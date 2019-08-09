- 15:16 Журналисты обнародовали доказательство того, что заявление об отставке Богдана им передал его заместитель
- 14:53 Российская диктатура дала отмашку на убийства детей оппозиционеров?
- 14:49 На дорогах нулевая видимость: на Одесскую область обрушилась страшная непогода
- 14:46 ФСБ России нагрянула с проверками в Донецк: начались аресты
- 14:30 В Киеве поймали сообщника уличных воров: в сети показали видео
- 14:27 Время ретроградного Урана: как им воспользоваться и какие дети рождаются в этот период
- 14:24 "Омбудсмен ДНР" устроила истерику из-за СБУ
- 14:20 Суд обязал НАБУ открыть дело против главы СБУ Грицака: названа причина
- 14:09 Впрочем, ничего нового: российских пропагандистов поймали на очередной лжи
- 14:03 Помогать легко: детское отделение больницы в Кривом Роге получило современное оборудование для реанимации и хирургии
- 14:03 Жена Монатика впечатлила фигурой в купальнике
- 13:52 В Украине запустили сервис "Е-пенсия": что об этом известно
В Украине запустили сервис "Е-пенсия": что об этом известно
Пенсионный фонд Украины запустил новый сервис, позволяющий пользователям «в один клик» обратиться за оформлением пенсии, направив в электронном виде заявление и копии требуемых документов.
Его будут рассматривать в течение 10 дней, а после принятия решения о назначении пенсии заявитель получит электронное сообщение или SMS о необходимости визита в сервисный центр за пенсионным удостоверением.
Читайте также: Пенсии в Украине: у Зеленского рассказали об изменениях в выплатах
В Пенсионном фонде подчеркивают, что сервис является бесплатным, и для него можно использовать все существующие версии электронной подписи.
Новация стала возможной в связи с запуском системы назначения пенсии в электронном виде E-пенсия.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали, когда украинцы смогут не жить впроголодь на пенсии. По мнению вице-премьер-министра Павла Розенко, это произойдет с запуском накопительного компонента пенсионного обеспечения.
Также в правительстве спрогнозировали минимальный размер пенсии в Украине в 2020 году.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.