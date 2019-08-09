Украина

В Украине запустили сервис "Е-пенсия": что об этом известно

Пенсионный фонд Украины запустил новый сервис, позволяющий пользователям «в один клик» обратиться за оформлением пенсии, направив в электронном виде заявление и копии требуемых документов.

Его будут рассматривать в течение 10 дней, а после принятия решения о назначении пенсии заявитель получит электронное сообщение или SMS о необходимости визита в сервисный центр за пенсионным удостоверением.

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В Пенсионном фонде подчеркивают, что сервис является бесплатным, и для него можно использовать все существующие версии электронной подписи.

Новация стала возможной в связи с запуском системы назначения пенсии в электронном виде E-пенсия.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали, когда украинцы смогут не жить впроголодь на пенсии. По мнению вице-премьер-министра Павла Розенко, это произойдет с запуском накопительного компонента пенсионного обеспечения.

Также в правительстве спрогнозировали минимальный размер пенсии в Украине в 2020 году.

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