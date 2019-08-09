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Суд обязал НАБУ открыть дело против главы СБУ Грицака: названа причина
Соломянский районный суд Киева обязал НАБУ открыть уголовное производство против действующего главы СБУ Василия Грицака и его бывшего первого заместителя Павла Демчины. Соответствующее решение суд принял 2 августа по иску адвоката Козака.
Кроме того, суд обязал НАБУ внести в Единый реестр досудебных расследований данные об уголовных правонарушениях, совершенных рядом силовиков — прокурора прокуратуры Волынской области и его заместителя, начальника Главного следственного управления региона и его заместителя.
В соответствии с заявлением истца, все они злоупотребляли служебным положением, получали взятки, а также совершали служебные подлоги. (ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины), сообщает Громадське.
Отметим, что Грицак и его заместители подали в отставку еще в мае 2019 года. Тем не менее в Раде VIII созыва не нашлось голосов для увольнения министра иностранных дел Павла Климкина, а вместе с ним генпрокурора Юрия Луценко и главы СБУ Василия Грицака.
В настоящее время СБУ фактически возглавляет первый заместитель главы ведомства — Иван Баканов.
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