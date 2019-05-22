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Лидер "Слуги народа" возглавил СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский после ряда резонансных назначений 21 мая продолжил решение кадровых вопросов.
В среду, 22 мая, на должность первого заместителя председателя СБУ назначен бизнесмен Иван Баканов, который руководил предвыборным штабом Зеленского и является главой партии «Слуга народа». Об этом говорится в указе № 316/209.
Баканов также будет возглавлять в спецслужбе Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.
Как известно, глава СБУ Василий Грицак подал в отставку. Как пишет LIGA.net, ссылаясь на достоверную информацию в правоохранительных органах, Баканов будет пока де-факто временно исполнять обязанности главы СБУ, потому что сейчас голосов для назначения его председателем Службы в парламенте у Зеленского нет.
«Первый зам и заместители назначаются указом, а для назначения главой надо решение Рады. Поскольку голосов нет — Баканов будет первым заместителем, но будет исполнять обязанности главы», — цитирует издание слова источника.
Журналист Петр Шуклинов в Facebook написал, что в разговоре с ним председатель СБУ Грицак подтвердил, что планирует встречу с Бакановым, чтобы передать все дела и ввести в курс.
Иван Геннадьевич Баканов родом из Кривого Рога. Окончил Академию труда, социальных отношений в Киеве.
С 25 января 2013 он является руководителем ООО «Квартал 95», а с 27 декабря 2013 — руководителем ООО «Студия Квартал-95». С декабря 2017 года руководит партией «Слуга народа».
Напомним, президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду свой первый законопроект. Он касается досрочных выборов, которые Зеленский назначил на 21 июля.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!