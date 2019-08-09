Украина

Спас Медовый, или Маковея: что это за праздник и как его отмечать

В среду, 14 августа, христиане восточного обряда отмечают первый Спас — Медовый, или Маковея. В церковном календаре праздник называется Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня, а также день памяти мучеников Маккавеев (отсюда и пошло народное название Маковея). У верующих в этот день начинается суровый двухнедельный пост, который закончится 28 августа — на Успение Пресвятой Богородицы. Праздник Происхождения (изнесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня начали отмечать в IX веке в Константинополе. Ежегодно в августе этот город буквально захлестывали эпидемии. Чтобы побороть напасти, из царской сокровищницы выносили хранившуюся там часть Животворящего Креста Господня. Им освящали воду в храме Святой Софии, а затем в течение двух недель Крест носили по городу, моля Бога избавить людей от болезней. Поминает церковь в этот день и ветхозаветных святых — семерых братьев Маккавеев, а также их мать Соломонию и учителя Елиазара. Они приняли мученическую смерть за веру в Бога Истинного, пострадав от сирийского царя Антиоха Эпифана в 166 году до Рождества Христова. В храмах в этот праздник совершается поклонение Кресту, малое освящение воды и меда нового сбора.

Что нужно сделать

Накануне Спаса в церквах на вечерней службе выносят для поклонения украшенный цветами крест. Верующие традиционно посещают это богослужение, чтобы «Кресту Твоему поклониться, Владыко».

В Украине хозяйки пекут на Маковея особые постные коржи с маком — «шулики», которые едят, обильно полив медом или узваром с медом и перетертым маком.

Утром в праздник желательно искупаться в речке: вода в этот день приобретает целебные свойства.

Составить маленький букет из трав и головок мака для освящения в церкви.

На праздничной службе надо освятить также мед и свечи.

Угостить медом нуждающихся

Чего нельзя делать

Употреблять спиртные напитки

Есть мясные и молочные блюда

Громко смеяться или петь

Успенский пост

Пост, который начинается на Маковея и закончится на Успение, хотя и короткий, но такой же строгий, как и Великий — перед Пасхой. Рыба и вино позволяются уставом только 19 августа, на Яблочный Спас — в праздник Преображения Господня. В остальные дни можно есть овощи, фрукты, каши, рагу, супы и борщи без мяса и молочных продуктов. Растительное масло добавляется в блюда только в субботу и воскресенье. Несмотря на строгость Успенского поста, верующие считают его довольно легким. Ведь в конце августа у хозяек в меню множество вкуснейших блюд из овощей и фруктов, бобовых и зерновых нового урожая. А еще можно лакомиться ягодами, дынями и арбузами… Вот почему украинцы ласково называют этот пост «Спасiвка-ласiвка».

К слову, Успенский пост за свою суровость именовался в народе осколком Великого. По легенде, Бог назначил людям поститься перед Пасхой девять недель, но святые отцы попросили сократить это время, сетуя, что людям будет трудно выдержать такой длительный пост. Вот Господь и разделил испытание на две части: семь недель весной перед Пасхой и две — в конце лета перед Успением.

Почему Маковея

Старинная легенда гласит, что в знак памяти о семи братьях-мучениках Маккавеях людям был дан мак. Якобы на том месте, где пролилась их кровь, распустились красивые алые цветы. Наши предки с большим уважением относились к маку. Прежде чем освятить в церкви на Маковея сухие головки мака, для них готовили достойное обрамление. На рассвете девчата срезали цветы подсолнечника, георгины, добавляли к ним мяту, васильки и разные полевые цветы, а также пшеничные и другие колосья. Такой букетик в Украине называется «маковiйчик». Нести его в храм полагается незамужним девицам или детям.

Традиции

В Украине была традиция освящать на первый Спас колодцы. К визиту священника хозяева готовились заранее: чистили колодец, ремонтировали и красил ограду вокруг него. На колодец привязывали освященные букеты и оставляли их там до Яблочного Спаса. Также цветы и мак прикрепляли к дверям дома, хлева, амбара, чтобы защитить подворье от всякой нечисти.

У детей в праздник был свой ритуал: они несли «маковiйчики» к реке и бросали в воду со словами: «Я тобi даю, ти менi дай. Зле вiджени, добро наверни».

Когда все обязательные обряды были выполнены, семьи вместе с кумовьями и друзьями усаживались за праздничный стол. Как на Пасху меняются писанками, так и на Маковея перед трапезой родичи обменивались головками мака, чтобы не было в семье никакой вражды: «На тобi мiй, дай менi свiй, аби ми жили в мирi та злагодi».

Праздничный стол был довольно скромным: без мяса, рыбы, молочных продуктов, а также без горячительных напитков. Зато хозяйки готовили вареники и пироги с маком. Но главным блюдом на Медовый Спас были, конечно, «шулики». «Без „шуликiв“, то й не Маковiй», — говорили в украинских селах.

Свои традиции были и у молодежи. Например, на Киевщине девчата и парни после обеда устанавливали на своих улицах высокие кресты и украшали их цветами и головками мака. Вверху прикрепляли маску, сделанную из тыквы, за которой прятали зажженную свечу. Молодежь пела и танцевала, при этом оберегая маковейский крест от своих друзей с соседних улиц, пытавшихся его похитить.

Вечером в праздничный день мамы, у которых подрастали дочери, высыпали освященный мак в детскую купель, чтобы в будущем у девушки «хлопцiв було, як маку». А «маковiйчики» клали малышам под подушку, чтобы уберечь детей от злых духов.

Приметы праздника Какая погода на Медовый Спас, такая будет и на Успение Со Спаса могут быть холодные ночи и даже заморозки на грунте. Не зря в народе говорили: «Прийшов Спас — тримай рукавиці про запас» Ветреная погода предвещает суровую снежную зиму

В этот день именины празднуют: Александр, Федор, София, Дмитрий, Тимофей

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Фото в тексте Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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