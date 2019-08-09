Успение Пресвятой Богородицы: какой праздник 15 августа

Общество и люди

Торжество, посвященное воспоминанию о кончине Божьей Матери, у христиан появилось еще в IV веке. В 595 году была установлена постоянная дата празднования — 15 августа (в честь победы над персами, которую одержал в этот день византийский император Маврикий). В римской литургии в VIII веке праздник получил название Взятие на небо Пресвятой Девы Марии (от латинского Assumption — «взятие», «принятие», в отличие от греческого Koimesis — «погружение в сон», созвучного с церковно-славянским «успением»). В Украине Успение Пресвятой Богородицы католики латинского обряда также называют Взятие Пресвятой Девы Марии в небесную славу.

1 ноября 1950 года папа Пий XII особым декретом принял догмат о телесном Вознесении Непорочной Матери Божьей Приснодевы Марии на небо. По католической традиции сразу за Вознесением последовало Коронование Богоматери Царицей Небесной.

Как повествует церковное предание, после вознесения на небо Иисуса Христа Дева Мария жила в Иерусалиме в семье апостола Иоанна Богослова. За три дня до кончины Богородицы к ней явился архангел Гавриил, сообщивший об окончании ее земной жизни и предстоящей встрече с Сыном. Чтобы дать возможность апостолам проститься с Божьей Матерью, в день ее кончины они были чудесным образом перенесены из разных стран мира в Иерусалим. Не было только апостола Фомы. Деву Марию похоронили в Гефсимании между могилами ее родителей и Иосифа Обручника. А когда через три дня гробницу Богоматери открыли, чтобы с ней мог проститься и пришедший апостол Фома, вместо останков там были найдены только погребальные пелены (по другим источникам, розы).

Согласно христианскому вероучению, после окончания своей земной жизни Дева Мария была вознесена на небо, как царица предстала одесную Сына и, приняв под свое покровительство весь человеческий род, ходатайствует за него перед Богом.

По преданиям, Дева Мария поднималась на небо оберегаемая ангелами, а в воздухе разливался аромат цветов и трав. Поэтому практически повсеместно люди украшают церкви, улицы и свои дома цветами и травами.

В некоторых странах Западной Европы, например, Австрии, Франции, Греции, это государственный праздник с народными гуляньями и ярмарками.

А верующие по традиции обязательно присутствуют на мессах. В костелы и часовни, посвященные Мадонне, приносят в дар и на освящение первые плоды нового урожая, цветы и травы.

В Австрии, например, на освящение приносят букеты, количество видов трав в которых колеблется от девяти (чабрец, арника, базилик, валериана, коровяк, тысячелистник, зверобой, «небесный жар» и золототысячник) до 77! Освященными букетами, которые хранят целый год, украшают дома.

А еще период с 15 августа и до Рождества Богоматери (8 сентября) назывался «женское тридцатидневье» — считалось, что в это время Божья Матерь благословляет землю.

В Германии Вознесение Богоматери Марии начали отмечать с 813 года. В немецких католических церквях собирают букеты из семи трав (они символизируют семь ран Марии). Дома освященнми букетами украшают стены для защиты от бед и болезней, травы из них заваривают как чай, делают отвары и настойки. Считается, что, если такой букет бросить в открытый огонь, это защитит от плохой погоды, ненастья. С 15 августа начинается сбор лесных и кедровых орехов.

А в Испании Успение Богородицы часто называют праздником августовской святой Девы или Богородицей августа. Здесь, кроме церковных богослужений, по улицам городов движутся религилозные процессии, устраиваются религиозно-театральные представления. На такие мероприятия стекается огромное количество паломников. Например, в городе Эльче (провинция Аликанте) 15 августа инсценируется торжественное погребение Богоматери и возложение на ее главу короны, венчающей Деву Марию на царство. Действо сопровождается органной музыкой, звоном колоколов, фейерверками и ликующими криками зрителей. А потом начинаются народные гулянья.

В Италии, где этот праздник с древних времен носит еще название Феррагосто, молодежь 15 августа проводит на пляжах всю ночь, разжигая костры, устраивая салюты и фейерверки. На Феррагосто итальянские города будто вымирают — деловая и производственная жизнь замирает, люди берут отпуск, чтобы поехать в горы или к морю.

Напомним, 6 августа христиане западного обряда отметили праздник Преображения Господня. Православные отметят его 19 августа.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о празднике Непорочного Сердца Девы Марии.

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