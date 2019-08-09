- 17:41 На арсенале под Красноярском новые взрывы, есть раненые
- 17:24 Стало известно, какие законы новая Рада рассмотрит в первую очередь
- 17:15 Ирина Шейк засветилась на элитном курорте в Испании с мамой и дочерью
- 17:09 Боевики "ЛНР" объявили о "присоединении" двух населенных пунктов, находящихся под контролем Украины
- 16:59 Юлия Тимошенко во второй раз стала бабушкой
- 16:48 США готовятся продать Украине новую партию "Javelin": что известно о сделке
- 16:42 Дело НАБУ по "Роттердам+" построено на словах одного эксперта, – Трохимец
- 16:37 Новый Чернобыль в России: появились подтверждения выброса радиации
- 16:31 Известная артистка рассказала, как переживает потерю сына
- 16:22 Боевики "ДНР" объявили о готовности обменять 50 пленных украинцев
- 15:55 Определена дата первого заседания новой Рады
- 15:54 Масштабное ДТП с маршруткой под Житомиром: десятки пострадавших
Юлия Тимошенко во второй раз стала бабушкой
Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко во второй раз стала бабушкой. Об этом написала секретарь политической силы «Батькивщина» в Киевском горсовете Татьяна Мелихова в Facebook.
«Искренне поздравляю с рождением сына Евгению и Артура! А также Юлию Владимировну с мужем, которые снова стали бабушкой и дедушкой. Желаю всей семье крепкого здоровья, благополучия и семейного уюта», — написала она.
Дочь политика Евгения Тимошенко и ее муж Артем Чечеткин стали второй раз родителями. Имя ребенка пока неизвестно.
Отметим, что первую внучку Тимошенко зовут Ева. Как писали «ФАКТЫ», девочка родилась в 2016 году в Киеве.
Как известно, дочь Юлии Тимошенко второй раз вышла замуж в конце декабря 2014 года за одесского бизнесмена Артура Чечеткина. Свадьба состоялась в столичном отеле Marriott, расположенном возле Олимпийского стадиона, в обстановке полной секретности и под усиленной охраной: гостей пропускали, сверяясь со списком, и требовали предъявить паспорт.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!