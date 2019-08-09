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Украина

Юлия Тимошенко во второй раз стала бабушкой

16:59 9 августа 2019 461
Юлия Тимошенко
Инф. «ФАКТОВ»

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко во второй раз стала бабушкой. Об этом написала секретарь политической силы «Батькивщина» в Киевском горсовете Татьяна Мелихова в Facebook.

«Искренне поздравляю с рождением сына Евгению и Артура! А также Юлию Владимировну с мужем, которые снова стали бабушкой и дедушкой. Желаю всей семье крепкого здоровья, благополучия и семейного уюта», — написала она.

Дочь политика Евгения Тимошенко и ее муж Артем Чечеткин стали второй раз родителями. Имя ребенка пока неизвестно.

Отметим, что первую внучку Тимошенко зовут Ева. Как писали «ФАКТЫ», девочка родилась в 2016 году в Киеве.

Как известно, дочь Юлии Тимошенко второй раз вышла замуж в конце декабря 2014 года за одесского бизнесмена Артура Чечеткина. Свадьба состоялась в столичном отеле Marriott, расположенном возле Олимпийского стадиона, в обстановке полной секретности и под усиленной охраной: гостей пропускали, сверяясь со списком, и требовали предъявить паспорт.

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