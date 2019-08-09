Общество и люди

Марионетка Путина на оккупированной территории Луганской области Леонид Пасечник издал указ о «присоединении» к оккупированным территориям еще двух населенных пунктов, которые в настоящее время контролируются Украиной.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил общественный активист Луганщины Александр Калинин. «Получил только что от наших людей с той стороны непонятный „указ Пасечника“. Источнику я доверяю. Фото выкладываю. Бесятся от жира, что ли? „Указ“ появился на всех электронных адресах оккупированных городских и районных администраций», — написал Калинин.

Бумага, которую оккупационные власти состряпали 8 августа, еще и не подписана, но уже зарегистрирована в местной канцелярии. И, как считают источники «ФАКТОВ» среди чиновников на прифронтовых территориях Луганской области, во много объясняет появление представителей боевиков, «омбудсмена ЛНР» Ольги Кобцевой и исполняющего обязанности «главы МИД ЛНР» Владислава Дейнеги, в демилитаризованной зоне.

«Это теперь выглядит так же, как и заявления Владимир Жириновского, который озвучивает планы Кремля в присущей ему хамской манере. Делается это его устами для того, чтобы изучить реакцию общества: молча „скушают“, или возмутятся. Если „скушали“, то планы начинают воплощать в жизнь», — поделился источник «ФАКТОВ» своими наблюдениями.

Напомним, видео скандала, который пыталась затеять в демилитаризованной зоне Кобцева, появилось на 5 канале. Общественность возмутило наглое поведение террористов «ЛНР» и то, что наши силовики не задержали террористов, которые, с одной стороны, являются фигурантами уголовных производств в Украине, а с другой — членами трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске.

СБУ отреагировало следующим заявлением: «Задержание Кобцевой и Дейнеги в нейтральной зоне стало бы поводом для оккупантов заявить о срыве Украиной Минских договоренностей и о якобы нарушении перемирия».

Бывший сотрудник Станично-Луганской райгосадминистрации Александр Ретивов, в 2014-м году побывавший в плену у боевиков за свою патриотическую позицию, поддержал заявление правоохранителей, написав на своей страничке в Facebook:

«Начитался до тошноты умников и умниц. Особенно позабавили отклики диванных воинов о том, что надо было взять в плен Дейнегу, или дать ему в морду… люди, очевидно, комментируют то, чего совершенно не понимают. Так вот, уважаемые, на двух топовых видео, которые так усиленно елозят просторами Фейсбука, не движущиеся картинки в постике, а вполне таки реальные люди, находящиеся на месте событий, а не где-то дома на мягком диване. Сепары никуда не отошли и не планируют, их укрепительные сооружения даже никто не начинал разбирать. Глава РГА Золкин и его помощник Шевченко — два безоружных чиновника, иными словами — воины скрепок и скоросшивателей (не в обиду им), на которых в прицел с расстояния 15 м (пятнадцать!) смотрит сепарье. Наши силовики — сзади, более чем в километре. Какой плен? Если там кого и могли взять в плен, то это только их — Золкина и Шевченко», — написал Александр Ретивов.

Комментировать перспективы восстановления моста в райгосадминистрайции пока не спешат, вероятно, все еще надеясь на то, что боевики переменят свое отношение к украинским специалистам, которые, согласно Минским соглашениям, достигнутым 31 июля текущего года, должны разминировать территорию перед тем, как начнутся подготовительные и строительные работы. Однако пока попытки украинских специалистов начать работу на территории, которую по-прежнему контролируют боевики, были восприняты как акт агрессии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что боевики «ЛНР» в бешенстве и угрожают российским кураторам раскрыть их «схемы».

А боевики «ДНР» объявили о готовности обменять 50 пленных украинцев.

Фото — стоп-кадр 5 канала



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