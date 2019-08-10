Мир

Число погибших во время секретных испытаний под Архангельском возросло

В России при испытании жидкостной реактивной двигательной установки на военной базе под Архангельском погибло пять человек. Ещё трое получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщили в «Росатоме».

Как писали «ФАКТЫ», взрывы на полигоне в Архангельской области России некоторые военные эксперты связывают с неудачными испытаниями новейшего российского сверхсекретного оружия.

Российские эксперты выдвинули версию, что взрыв случился во время испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон» или 3М22. Ее тестирование в обстановке строжайшей секретности началось в России в 2012 году.

В 2017 году было заявлено, что «Циркон» развивает скорость, в восемь раз превышающую скорость звука! Для запуска может использоваться любая «платформа» — корабль, самолет, подводная лодка, наземная установка. «Циркон» способен поражать цели на территории США.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента близ деревни Ненокса погибли два человека, еще 15 получили ранения.

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