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Под Тернополем автомобиль сбил женщину с двумя детьми и скрылся (фото)
ДТП произошло вечером в пятницу, 9 августа.
— Возле села Савеливка Монастырского района неизвестный автомобиль сбил женщину с двумя маленькими детьми. После чего водитель с места происшествия скрылся. Потерпевшие госпитализированы в местную больницу. По информации медиков, у женщины телесные повреждения средней тяжести, у детей — легкие, — сообщает ГУ Национальной полиции Тернопольской области.
В настоящий момент правоохранители ведут усиленный поиск беглеца. На месте ДТП остались осколки разбитых фар.
Полиция просит отозваться возможных свидетелей наезда.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе автомобиль скорой помощи сбил мужчину на пешеходном переходе, а под Киевом легковушка травмировала мужчину и двух женщин, перебегавших дорогу в не предназначенном для перехода месте.
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