MARUV неожиданно отменила концерт на «MUSIC UP FEST»: названа причина

Шоу-бизнес

Вечером в пятницу, 9 августа, в рамках фестиваля новых музыкальных интернет-проектов «MUSIC UP FEST» в знаменитой Аккерманской крепости в городе Белгород-Днестровском Одесской области должен был состояться концерт украинской певицы MARUV. Однако внезапно выступление певицы отменили, буквально в последние часы перед его началом.

«Друзья, искренне больно и неприятно делиться с вами этой новостью, но, к сожалению, иного варианта нет! Сегодняшний запланированный наш концерт в Одесской области „MUSIC UP FEST“ (Аккерманская крепость) НЕ СОСТОИТСЯ. Мы с командой привезли вам нереальное, самое сексуальное и самое провокационное шоу, в которое планировали погрузить вас этой ночью. Но!», — говорится в сообщении на официальной странице певицы в Facebook.

Как утверждают в течение более двух месяцев обсуждались и согласовывались с организаторами фестиваля все бытовые и технические нюансы, которые были необходимы для полноценного выступления.

«Но, к нашему удивлению, столкнулись с откровенной халатностью и непрофессионализмом со стороны организаторов! Полностью подтверждая, а затем игнорируя все наши условия, организаторы не выполнили ни один пункт технического и бытового райдера, ссылаясь на непреодолимые обстоятельства», — указывается в тексте сообщения.

Собравшиеся многочисленные зрители высказывали возмущение сложившейся ситуацией. Впрочем, деньги за приобретенные билеты им вернули.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Аккерманскую крепость повредили ливни.

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