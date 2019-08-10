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Олимпийского чемпиона дисквалифицировали на год за снятые штаны (фото)
Чемпион Олимпийских игр 2018 года южнокорейский конькобежец Лим Хе Джун получил однолетнюю дисквалификацию от ассоциации спорта родной страны.
Как сообщает агентство Yonhap, такое суровое наказание спортсмен получил за инцидент, имевший место в июне 2019-го, когда Лим снял штаны с одного из товарищей по сборной на глазах других спортсменов и спортсменок. В итоге этот поступок был расценен как сексуальные домогательства, и былые заслуги Хе Джуна не помогли ему избежать наказания.
Добавим, что также были наказаны еще четыре спортсмена, в том числе два олимпийских медалиста, которых отстранили от участия в соревнованиях на два месяца за злоупотребление алкоголем.
Отметим, что в активе 23-летнего Лим Хе Джуна олимпийское «золото» Пхенчхана-2018 на дистанции 1500 метров с установленным новым олимпийским рекордом, а также «бронза» на 500-метровке. В нынешнем году в активе конькобежца три награды наивысшей пробы на чемпионате мира, проходившем в Софии (Болгария), на дистанциях 1500 м, 1000 м и в многоборье.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что двукратная олимпийская чемпионка обвинила тренера в сексуальном насилии.
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