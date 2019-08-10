- 14:00 «Динамо» – «Шахтер»: прогнозы букмекеров на матч чемпионата Украины
- 13:52 Политолог оценил вероятность Майдана против Путина в Москве
- 13:15 «Команда»: Усик снял «продолжение» популярного сериала
- 13:14 Суд вынес приговор комбату ВСУ, причастному к контрабанде сигарет из оккупированного Донбасса
- 12:45 Олимпийского чемпиона дисквалифицировали на год за снятые штаны
- 12:39 Цена энергоугля по формуле "Роттердам+" за определенный период была ниже цены реального импорта, — эксперт
- 12:34 MARUV неожиданно отменила концерт на «MUSIC UP FEST»: названа причина
- 12:08 Обладатель «Золотого мяча» ЧМ-2010 завершил карьеру
- 11:56 На Амстердам и Люксембург обрушился мощный торнадо: невероятное видео
- 11:39 «Динамо» – «Шахтер»: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
- 11:10 Украинец впервые в истории признан лучшим выпускником Королевской академии Сухопутных войск Великобритании
- 10:47 На вершине Казбека расплакался, как ребенок: Александр Педан побил собственный рекорд
«Команда»: Усик снял «продолжение» популярного сериала (видео)
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Украинец Александр Усик (16 побед, 12 из них — нокаутом) проводит в США тренировочный лагерь перед дебютом в супертяжелом дивизионе.
К изнурительным занятиям в зале наш соотечественник подходит с юмором. В частности, Александр снял так называемое «продолжение» популярного российского сериала «Бригада», в котором показал свою команду, помогающую ему готовиться к предстоящему поединку.
Соответствующее видео боксер разместил на своей странице в Instagram.
Напомним, что дебют Усика в супертяжелом весе пройдет, по словам промоутера Эдди Хирна, 12 или 19 октября в Чикаго (США) на Wintrust Arena. Наиболее вероятным соперником украинца станет Карлос Такам, с которым крымчанин должен был драться в мае нынешнего года, но тот поединок был перенесен из-за травмы бицепса у нашего соотечественника.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик станцевал под рэп за рулем элитного внедорожника.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...