«Команда»: Усик снял «продолжение» популярного сериала (видео)

Спорт

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Украинец Александр Усик (16 побед, 12 из них — нокаутом) проводит в США тренировочный лагерь перед дебютом в супертяжелом дивизионе.

К изнурительным занятиям в зале наш соотечественник подходит с юмором. В частности, Александр снял так называемое «продолжение» популярного российского сериала «Бригада», в котором показал свою команду, помогающую ему готовиться к предстоящему поединку.

Соответствующее видео боксер разместил на своей странице в Instagram.

Напомним, что дебют Усика в супертяжелом весе пройдет, по словам промоутера Эдди Хирна, 12 или 19 октября в Чикаго (США) на Wintrust Arena. Наиболее вероятным соперником украинца станет Карлос Такам, с которым крымчанин должен был драться в мае нынешнего года, но тот поединок был перенесен из-за травмы бицепса у нашего соотечественника.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик станцевал под рэп за рулем элитного внедорожника.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter