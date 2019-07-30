- 11:30 Ходит в фартуке на голое тело: Потап раскрыл интимные подробности семейной жизни с Каменских
- 11:27 В Украине вводят новые правила содержания в СИЗО: что изменится для "сидельцев"
- 11:23 Жары не будет: синоптик дала прогноз погоды на первые дни августа
- 11:21 Курсы доллара и евро в Украине вновь рухнули
- 11:03 Усик станцевал под рэп за рулем элитного внедорожника
- 11:02 «Био», «эко», «органик»: как выбрать чистые продукты питания
- 10:59 Звезда «Лиги Смеха» и «Женского квартала» выходит замуж: жених сделал предложение прямо во время шоу
- 10:57 В Киеве запустят новый речной маршрут с Почтовой площади на Оболонь
- 10:57 Идея создания в Украине русскоязычного телеканала переполошила кремлевских пропагандистов
- 10:47 Военный самолет упал на жилые дома: под завалами находятся люди
- 10:47 Вернулись на довоенный уровень: средняя зарплата в Украине достигла $400
- 10:33 Это провал: в России почти 40 процентов граждан больше не хотят президентства Путина
Усик станцевал под рэп за рулем элитного внедорожника (видео)
Украинский боксер Александр Усик (16 побед, 12 из них — нокаутом) показал, что махать руками у него отлично получается не только на ринге. Один из болельщиков «подловил» бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе за рулем элитного внедорожника Lexus LX, слушающего песню «В последний раз» российского рэп-дуэта «Miyagi и Эндшпиль» и при этом энергично танцующего в такт композиции.
Отметим, что хорошее настроение Усика может быть связано с тем, что практически утвержден следующий бой Александра, который станет для него дебютным в супертяжелом весе, — как сообщил промоутер нашего боксера Эдди Хирн, поединок с камерунцем Карлосом Такамом, перенесенный с 25 мая в связи с травмой Александра, должен состояться 12 или 19 октября на ринге Wintrust Arena в Чикаго (США).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик хочет за четыре боя стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.
Фото K2 Promotions
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»