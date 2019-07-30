Усик станцевал под рэп за рулем элитного внедорожника (видео)

Спорт

Украинский боксер Александр Усик (16 побед, 12 из них — нокаутом) показал, что махать руками у него отлично получается не только на ринге. Один из болельщиков «подловил» бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе за рулем элитного внедорожника Lexus LX, слушающего песню «В последний раз» российского рэп-дуэта «Miyagi и Эндшпиль» и при этом энергично танцующего в такт композиции.

Отметим, что хорошее настроение Усика может быть связано с тем, что практически утвержден следующий бой Александра, который станет для него дебютным в супертяжелом весе, — как сообщил промоутер нашего боксера Эдди Хирн, поединок с камерунцем Карлосом Такамом, перенесенный с 25 мая в связи с травмой Александра, должен состояться 12 или 19 октября на ринге Wintrust Arena в Чикаго (США).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик хочет за четыре боя стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Фото K2 Promotions

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