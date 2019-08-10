Политолог оценил вероятность Майдана против Путина в Москве

Мир

Протестные настроения в России сильны, но недостаточны для того, чтобы перерости в революцию и свергнуть власть. Об этом «ФАКТАМ» заявил известный политический эксперт Андрей Окара.

«Есть ли среди протестантов желающие получить тюремный срок 10−15−20 лет? Мне таких не доводилось встречать. Желающих произвести публичное самосожжение — тоже», — заявил он.

По словам политолога, люди в Москве, которые еще вчера были способны лишь пройтись по Тверской с воздушными шариками, сегодня уже готовы на что-то большее.

«На что именно, пока сказать сложно — увидим 10 августа, на очередной мирной акции, да и диапазон возможностей в Москве сейчас намного уже, чем в Киеве в 2013 году», — говорит Окара.

По словам политолога, в России невозможна революция наподобие той, которая имела место в Украине во время Евромайдана.

«Горящие шины — это слишком радикальный для Москвы образ и слишком нереализуемый сценарий. Это маловероятно даже чисто технологически: я вот себе представляю, как на Европейскую площадь в Киеве или на улицу Грушевского можно завезти канистры с бензином или старые шины. Но вот совсем не представляю, как все то же самое можно завезти на Тверскую, Большую Дмитровку или Манежную площадь. Российское общество пять лет учили, как ужасен Майдан. И хоть желающие выйти на него есть, организовать такое по киевскому сценарию невозможно — и из-за значительно меньшей поддержки протеста населением, и из-за огромной численности Росгвардии — 340 тысяч человек, это население Калуги», — говорит он.

Более подробно о том, что происходит сегодня в России и каковы прогнозы относительно ее будущего читайте в материале «ФАКТОВ»: Россия входит в период «смуты», силовики фактически взяли Путина в заложники, — Андрей Окара.

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