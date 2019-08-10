Секс-скандал в киевской больнице: медсестра обвинила врача в сексуальных домогательствах

Происшествия

В Киевской городской больнице № 4 разгорелся скандал. 21-летняя медсестра обвинила 59-летнего заместителя главврача в сексуальных домогательствах. Девушка утверждает, что начальник позвал ее в кабинет, где начал делать ей непристойные предложения, после чего заставлял ее выпить и пытался снять с нее одежду. Медсестра вызвала полицию. А через несколько дней заместитель главврача сам подал заявление, в котором написал, что он медсестру не трогал, а это она, дескать, его домогалась. «ФАКТЫ» выясняли подробности этой истории.

21-летняя Юлия Демиденко в Киевской городской клинической больнице № 4 уже не работает. Заявление об уходе она подала еще до этой скандальной истории, и связано оно было с тем, что девушка выиграла стипендию на изучение немецкого языка на курсах, окончание которых позволит ей работать медсестрой в Германии. 29 июня был ее последний рабочий день. Тогда, по словам Юлии, все и случилось.

- Я проработала в этой больнице год, и первое время практически не сталкивалась с заместителем главврача по хирургическим вопросам, — рассказала «ФАКТАМ» Юлия. - Не могла сказать о нем ничего плохого — он производил впечатление опытного специалиста. А вот мнение коллег о нем, как о человеке, было неоднозначным. Мне рассказывали, что его не приглашают ни на какие праздники, потому что он, как выпьет, начинает распускать руки. А еще по-хамски обращается с персоналом. Может нагрубить медсестрам, чего другие врачи себе не позволяют. Я тоже слышала, как он это делает. Но по отношению ко мне ничего подобного не было. Мне он ни разу не сказал грубого слова.

Первые пять месяцев он редко заходил в наше отделение. Если с ним и пересекались, он максимум мог поздороваться и спросить что-то о назначениях для пациентов. А за две недели до моего увольнения вдруг подписался на меня в Instagram и начал лайкать мои фотографии. Это было немного странно, я еще рассказала об этом коллегам. Но я тогда даже представить не могла, что произойдет дальше.

В мой последний рабочий день (у меня был смена в ночь с 29 на 30 июня) замглавврача (он как раз дежурил) в 19.21 написал мне сообщение: «Перезвони, если не занята». Обычно врачи не пишут нам сообщений, а сразу звонят. Но мало ли. Я перезвонила, но замглавврача не взял трубку. Потом он несколько раз мне перезванивал, но я не могла ответить, потому что выполняла манипуляции. Все его звонки сохранились в моем телефоне. Когда я перезвонила, он сказал: «Бросай работу и срочно ко мне в кабинет». Я подумала, что, наверное, на меня пожаловалась пожилая пациентка, у которой мне пришлось дважды брать кровь. Решила, что доктор вызывает, чтобы отругать. Перед тем, как идти, предупредила свою напарницу, чтобы она перезвонила мне через пятнадцать минут, если я до того времени не вернусь.

Замглавврача ждал меня в коридоре и сам провел в свой кабинет. Его кабинет находится за двумя дверьми — металлической и обычной. Когда он, пропустив меня вперед, закрыл металлическую дверь, я удивилась: зачем, если я сейчас буду выходить? Потом он открыл вторую дверь и, как только я зашла в кабинет, тут же закрыл ее, а ключ положил себе в карман. В кабинете играла музыка, был разложен диван. На столе был алкоголь, фрукты, оливки, огурцы. Свет был тусклый, приглушенный. Врач сказал: «Присаживайся, будем праздновать твой последний рабочий день». Я ответила, что не пью и пить не собираюсь, тем более на работе. Сказала, что должна идти, потому что напарница без меня не справится. На что врач сказал, что раз это мой последний день, «напарница должна учиться справляться сама».

В телефоне Юлии сохранились сведения о многочисленных звонках заместителя главврача вечером 29 июня

Он был пьян, от него несло спиртным. Он пытался заставить меня пить. Подносил к моим губам бокал. Я пыталась сделать так, чтобы он сам меня выгнал из кабинета. Сказала, что играет ужасная музыка, что сейчас такое не слушают. Он засмеялся: «Да, у меня плохой вкус». Потом он разозлился и пытался силой влить в меня вино. Я сопротивлялась, и он залил вином мой медицинский костюм. Сам при этом активно пил. После еще пары бокалов у него нарушилась координация, он даже не мог собрать косточки от оливок, которые положил на стол. Я испугалась, не знала, что делать. Уже было понятно, что отпускать меня он не собирается.

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Потом он полез ко мне. Пытался через мой медицинский костюм расстегнуть нижнее белье. Я вырывалась, но он был сильнее. Схватил меня за плечи, сам начал расстегивать свой ремень… Тут мне начала звонить напарница. Врач выхватил у меня из рук телефон и бросил его на стол. Сказал, что ни на какие звонки я отвечать не буду. Напарница звонила несколько раз подряд. Телефон не умолкал. Врач злился. Я решила схитрить и сказать ему то, что он хотел услышать. «Давайте я напишу Ане, что все в порядке и попрошу, чтобы она больше не звонила» — сказала. Врач согласился. Он дал мне мой телефон и стал смотреть, что именно я пишу. Я открыла Viber, нашла контакт напарницы. Но как только врач отвлекся, чтобы подлить себе вина, я быстро отправила сообщение доктору Сычеву из моего отделения, который был на смене. Я написала ему: «Наберите меня сейчас, пожалуйста. Скажите, что срочно нужно в отделение, пожалуйста».

Сообщение, которое Юлия написала доктору Сычеву

Я отправила ему это сообщение в 23.11, в моем телефоне все сохранилось. Сычев тут же перезвонил. Замглавврача, увидев, кто звонит, выругался, но сказал, чтобы я все-таки ответила. Я сказала, что меня срочно вызывают в отделение. «Даю тебе десять минут, — сказал замглавврача. — Иди в отделение и сразу обратно. Я даже дверь не буду закрывать».

Так мне удалось от него сбежать. Доктор Сычев был в ординаторской. Увидев его, я разрыдалась и рассказала все, как было. Сычев молча меня слушал, после чего спросил, что я собираюсь делать дальше. Когда я сказала, что хочу вызвать полицию, он назвал это правильным решением.

По словам Юлии, прибывшие на вызов патрульные полицейские заявление у нее не приняли.

- Как только полицейские приехали, я сразу подошла к ним и сказала: «От меня пахнет спиртным. Я хочу рассказать, почему», — продолжает Юлия. — Рассказала все в деталях. Патрульные попросили провести их в кабинет замглавврача. Туда вошли двое полицейских. Не знаю, что им сказал замглавврача. Но когда они вышли, заявили, что я… сама во всем виновата! Дескать, я в неадекватном состоянии, а факта преступления (то есть сексуального контакта) не было. Заявили, что я «очередная малолетка, которая решила повыделываться». Сказали, что заявление у меня не примут и предупредили: «Если что, вы больше 102 не набирайте. Звоните прямо на мобильный, который мы оставили. Мы приедем, еще раз с ним поговорим, и он успокоится».

Я все-таки написала заявление, но уже когда приехала следственно-оперативная группа. Пока я писала заявление, замглавврача уехал (хотя сотрудники следственно-оперативной группы просили патрульных не отпускать его). Замглавврача по телефону сказал, что уехал якобы потому, что ему стало плохо.

Некоторое время после этого случая замглавврача со мной не связывался. Зато звонил какой-то незнакомый мужчина. Предлагал мне деньги и «все, что я хочу» в обмен на то, чтобы я забрала заявление. У меня записан этот разговор. Позже мне сообщили, что замглавврача сам подал в полицию заявление — о том, что якобы это я его домогалась. Он вроде бы решил уволиться из больницы и даже написал заявление об уходе. Но в результате так никуда и не ушел. Потом он один раз мне звонил. Сказал, что хочет со мной встретиться «на два слова» наедине. Но я не собираюсь с ним встречаться. Встречи в его кабинете мне хватило.

Что говорит по этому поводу заместитель главврача, которого Юлия Демиденко обвинила в сексуальных домогательствах? «ФАКТЫ» пытались с ним связаться, позвонив в больницу. Но в приемной Киевской больницы № 4 нам ответили, что этот человек сейчас находится в отпуске, а руководство клиники ситуацию не комментирует.

В Департаменте здравоохранения КГГА по поводу этой ситуации дают следующий ответ:

«В данный момент правоохранительными органами проводится проверка по поводу наличия или отсутствия уголовно наказуемого деяния со стороны врача по отношению к медсестре или наличия провокации со стороны медсестры с попыткой инсценировать домогательства со стороны врача».

Чтобы получить более подробный комментарий и узнать о результатах этой проверки (ведь она продолжается уже больше месяца), «ФАКТЫ» направили в КГГА соответствующий запрос. Однако ответ пока не получили.

Пытаясь узнать точку зрения замглавврача, «ФАКТЫ» написали ему в соцсетях, но на сообщения он также не ответил.

Ранее изданию LB.ua он сказал, что вся эта история — не иначе как провокация со стороны медсестры. Все обвинения в свой адрес отрицал:

«Я искал медсестер. Мне нужно было раздать задания по больным, и я позвонил и попросил, чтобы подошли. Пришла Юлия в ординаторскую. Я дал указания, а она сказала: „Мне нужно с вами поговорить“. Я ответил: „Хорошо, как освободишься — приходи, поговорим“. Прошло достаточно времени, она звонит и спрашивает: „Где ваш кабинет?“. Долго искала кабинет, пока я не поднялся и не показал, куда идти. Когда пришла, начала говорить какую-то чушь: „Я увольняюсь, но мне было так хорошо с вами работать“. Когда она подошла ближе, я почувствовал от нее запах алкоголя. На этом наша беседа закончилась. Я попросил девушку уйти в отделение и к больным не выходить».

По словам замглавврача, их разговор с медсестрой продолжался минут десять, и в это время девушка сама сбрасывала звонки, а потом ушла.

«Я уже собирался спать, сидел еще за компьютером, когда ко мне ворвались четверо полицейских. Молодые агрессивные парни. Они стали мне говорить, что поступило заявление о попытке „изнасилования и поджога“, на что я сказал им: „Как вы себе это представляете?“ Они потоптались, походили и ушли. Я был ошарашен, меня, извините за эпитет, „колбасило“. Реально стало плохо, поднялось давление. Я позвонил ответственному дежурному и сказал, что уеду, а вместо меня подежурит сын (он работает в той же больнице)», — сказал LB.ua врач.

Киевская городская клиническая больница №4

Сотрудники больницы от комментариев по поводу этой ситуации воздерживаются. Медсестра же говорит, что коллеги из отделения ее поддерживают. Врач Виталий Сычев, который первым узнал о произошедшем с Юлией, подтвердил журналистам телеканала СТБ, что когда медсестра прибежала в отделение, на ней лица не было:

- Прибежала, плачет… Когда она рассказала, что случилось, я был в шоке. Не мог поверить, что такое могло произойти.

Виталий Сычев сообщил журналистам, что его до сих пор не допросил никто из полицейских. Хотя с того момента, как Юлия подала заявление, прошло больше месяца. Медсестра утверждает, что пока почему-то не допрошен никто из ее коллег. По поводу бездействия полиции Юлия уже обратилась в прокуратуру.

- Побывав на личном приеме у заместителя прокурора Киева, бывшая сотрудница больницы обратилась с жалобами на действия полицейских, которые не отреагировали на ее заявление о преступлении и даже не возбудили по этому факту уголовное производство, — сообщила «ФАКТАМ» пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец. — По результатам этого приема в прокуратуре данные о возможном правонарушении в отношении девушки были внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье Уголовного кодекса «Принуждение к вступлению в половую связь». Расследование этого инцидента взято на контроль местной прокуратурой. Кроме того, прокуратура инициировала служебное расследование в отношении полицейских, выезжавших на место события в тот вечер.

Что касается врача, которого сейчас обвиняет в домогательствах медсестра, то его фамилия уже фигурировала в громком скандале. Это было еще в 2009 году, когда он был главврачом Луганского областного онкодиспансера. В прокуратуре Луганской области ему тогда вменяли злоупотребление служебным положением и вымогательство взяток. Сам же врач называл это уголовное дело сфабрикованным и заказным.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о секс-скандале в ВСУ, где 24-летняя военнослужащая Валерия Сикал обвинила командира воинской части в Хмельницкой области в сексуальных домогательствах. По словам Валерии, она не единственная, кто пострадал от действий командира. Военнослужащие рассказали, как полковник наказывал солдат за пьянство клизмами и снимал процесс на видео. Недавно стало известно, что этого полковника повысили в должности.

Фото в заголовке — телеканал СТБ (Юлия Демиденко не показывает свое лицо)

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