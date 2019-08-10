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Молния поразила 15 футболистов в Германии

14:52 10 августа 2019 174
Молния в Штутгарте
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

Вечером 9 августа в Германии 15 футболистов оказались в больнице из-за сильной грозы. Инцидент произошел в городе Розенфельд-Хайлигенциммерн, федеральная земля Баден-Вюртемберг. Спортсмены тренировались на поле, когда в них ударила молния. Один из футболистов потерял сознание.

Медики оказали первую помощь пострадавшим на месте, а потом все же приняли решение о госпитализации. Возраст пострадавших — от 19 до 48 лет.

В Баварии из-за грозы власти были вынуждены отменить концерт под открытым небом в Ротенбурге. Тысячам любителей музыки пришлось разойтись.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», вечером 9 августа, мощная буря прокатилась также по Люксембургу и Нидерландам. В Амстердаме, например, похозяйничал настоящий смерч. Он срывал крыши с домов, вырывал деревья с корнем и ломал автомобили. Он двигался со скоростью 128 километров в час и опустошал все на пути длиной 6 километров. Из-за стихии 14 получили ранения, двое из них получили серьезные травмы.

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