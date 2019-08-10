Скандально известного генерала Назарова уволили из ВСУ

Украина

С 9 августа генерал-майор Виктор Назаров, осужденный за служебную халатность в деле о гибели самолета Ил-76 под Луганском в 2014 году, уволен из Вооруженных Сил Украины. Начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак удовлетворил прошение Назарова об отставке по собственному желанию.

Об увольнении Назарова из ВСУ рассказал журналист Юрий Бутусов в Facebook. Армейский стаж Назарова достаточный для выхода на пенсию, поэтому генерал-майор может не искать другую работу, а уделить максимум времени подготовке к оспариванию приговора Павлоградского суда.

Ранее Назаров, объясняя поданный рапорт об отставке, подчеркнул, что хочет добиться справедливости и пересмотра судебного решения. В 2017 году суд в Павлограде признал вину Назарова в том, что Ил-76 был сбит боевиками. Приговор считается не вступившим в силу, поскольку в том же году была подана апелляция.

В интервью «ФАКТАМ» Назаров высказывал уверенность, что дело против него — это попытка найти жертву и успокоить общественное мнение, а следственные органы изначально не стремились установить истину в деле о крушении Ил-76.

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