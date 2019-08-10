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Происшествия

В Днепре "скорая" не разминулась с грузовиком: пять человек травмированы

21:16 10 августа 2019 41
дтп
Инф. «ФАКТОВ»

В Днепре вечером 10 августа случилось крупное ДТП: столкнулись «скорая помощь» и грузовик. Медицинский автомобиль после столкновения опрокинулся, пострадали пять человек. Все они госпитализированы в дежурную больницу города.

дтп

Как сообщает Информатор, машина «скорой» ехала со спецсигналом и проблесковыми маячками, поскольку торопилась доставить к врачам человека в критическом состоянии. По каким-то причинам водитель грузовика не предоставил преимущество спецавтомобилю, из-за чего и произошло столкновение.

В районе ДТП образовалась тянучка, участники дорожного происшествия дожидаются прибытия следственной группы.

Напомним, ранее в Одессе под колеса «скорой» попал пешеход, который не дождался проезда спецтранспорта и решил, что успеет перебежать дорогу. А в оккупированном Крыму пострадал автомобиль «скорой», который не уступил дорогу российским военным.

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