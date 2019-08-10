Волна взрывов и стрельбы прокатилась по Норвегии, Дании и Швеции

Мир

В субботу, 10 августа, в пригороде Осло неизвестный открыл стрельбу в мечети. Ранение получил один человек. Инцидент произошел в Исламском центре аль-Нур в столице Норвегии. Полиция задержала стрелка. Его личность и мотивы пока неизвестны. Местные СМИ сообщают, что это белый молодой человек. Появилась версия, что он является последователем австралийца Брентона Тарранта, который в марте устроил бойню в двух мечетях в городе Крайстчерч, Новая Зеландия. Как известно, Таррант опубликовал в соцсетях манифест, в котором объяснил свою ненависть к мусульманам и также восхитился Андерсом Брейвиком, норвежцем, который в июле 2011 года убил в Осло 77 человек и ранил еще более 150. Таррант застрелил 50 человек. Более получили ранения.

Суд над стрелком из Крайстчерча продолжается. Брейвик отбывает тюремное заключение. Он приговорен к 21 году.

После бойни в Крайстчерче последователи Брейвика и Тарранта устроили еще несколько массовых убийств. Последним из них стала бойня в американском городе Эль-Пасо, штат Техас. В субботу, 3 августа, 21-летний Патрик Крусиус, вооруженный полуавтоматической винтовкой, вошел в торговый центр Walmartи открыл огонь по посетителям. Он убил 22 человека и ранил еще 26. Полиция арестовала Крусиуса. Он не скрывает, что ненавидит латиноамериканцев. В Эль-Пасо приехал осознанно, с тем чтобы убить мексиканцев, которых много в этом городе.

Последние дни оказались крайне неспокойными для скандинавских стран. Стрельба в Осло — лишь один инцидент из целой серии.

Так, в столице Дании Копенгагене прогремели два взрыва за четыре дня. Первый произошел 6 августа. В результате был серьезно поврежден фасад здания налогового ведомства, ранен один человек. А утром 10 августа рвануло возле полицейского участка в районе Нерребро. Там проживает много иммигрантов из разных стран. В результате оказались повреждены окна и вход в здание, в котором на момент взрыва никого не было, поэтому люди не пострадали.

Инспектор полиции Йорген Берген Сков заявил журналистам, что оба взрыва явно носят умышленный характер. И есть основания полагать, что они связаны между собой.

Вечером 7 августа прогремел взрыв перед ратушей шведского города Ландскрон. Он находится всего в часе езды от Копенгагена. В настоящее время правоохранительные органы Дании и Швеции проводят совместное расследование.

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