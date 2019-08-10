Где смотреть онлайн «Динамо» — «Брюгге»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов

Спорт

Во вторник, 13 августа, киевское «Динамо» на «Олимпийском» проведет ответный поединок раунда плей-офф Лиги чемпионов против вице-чемпиона Бельгии «Брюгге».

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «ДИНАМО» — «БРЮГГЕ»

В прошлую субботу подопечные Александра Хацкевича и Филиппа Клемана сыграли очередные матчи в чемпионатах своих стран. Динамовцы в присутствии на главной спортивной арене Украины более 41 тысячи болельщиков проиграли донецкому «Шахтеру» — 1:2 (Родригес, 39 — Мораес, 21, Марлос, 64) и в турнирной таблице премьер-лиги занимают второе место.

В свою очередь, лидер чемпионата Бельгии продлил свою победную серию в стартовавшем сезоне до четырех встреч, одолев в гостях «Остенде» — 2:0 (Окереке, 72, Тау, 82).

В прямой трансляции матч «Динамо» — «Брюгге» на территории Украины покажет телеканал «2+2». Начало встречи 13 августа в 20:30. Также трансляция встречи запланирована на канале «Матч ТВ».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры сделали прогнозы на поединок третьего отборочного раунда Лиги чемпионов «Динамо» — «Брюгге».

Фото ФК «Динамо»



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