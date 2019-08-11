Шоу-бизнес

Эпатажная американская певица Майли Сайрус и австралийский актер Лиам Хемсворт (младший брат Криса и Люка Хемсвортов) расстались через семь месяцев после свадьбы, которую сыграли 23 декабря этого года. В целом отношения пары продлились около десяти лет.

В официальном заявлении 26-летней Майли и 29-летнего Лиама говорится, что оба они развиваются и меняются «как партнеры и личности», поэтому сочли за лучшее разойтись, чтобы получить возможность сконцентрироваться на самих себе и своих карьерах. Они останутся «любящими родителями» для всех своих животных (у супругов имеется девять собак, три кота и свинья). Детей у пары нет.

Между тем, как сообщает Daily Mail, в сети появились фотографии, на которых Сайрус целуется с женщиной во время отдыха в Италии. Это — 30-летняя блоггер Кейтлин Картер, жена звезды реалити-шоу Броди Дженнера — старшего единокровного брата моделей Кендалл и Кайли Дженнер. Картер и Дженнер разошлись неделю назад. Их семейная жизнь продлилась год.

Майли и Лиам познакомились на съемках фильма «Последняя песня» в 2009 году. В 2012 году актер сделал предложение своей подруге. Год спустя пара расторгла помолвку, однако в 2015 году восстановила отношения.

В июне 2015 года Майли признавалась в своей бисексуальности. Она встречалась в то время с американской моделью Стеллой Максвелл. Позже в интервью для журнала Elle Сайрус заявила о своей пансексуальности — влечении к людям вне зависимости от биологического пола и гендерной идентичности.

Ранее «ФАКТЫ» писали — «Голые» фото Майли Сайрус взбудоражили сеть.

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