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Последний аккорд лета: в Украину придет жара до +34
Начало новой недели в Украине обещает быть жарким. Даже в западных областях на смену затяжным дождям с грозами придут теплые дни. 12 августа кратковременные осадки возможны только на Волыни, а во всех остальных регионах установится сухая солнечная погода.
Дневные температуры по всей Украине будут колебаться у отметки +30 градусов. В западных областях местами воздух прогреется до +34 градусов, в центральных регионах — до +32°, на востоке — до +28 градусов.
Теплая погода сохранится и на курортах: на черноморском побережье возле Одессы температура воздуха днем будет держаться в диапазоне 29−31°С, температура воды — 23−24 градуса.
В Азовском море возле популярной у туристов Кирилловки вода прогрелась до 23−24°С. Что касается воздуха, то синоптики прогнозируют комфортные +29−30°С.
Напомним, народные синоптики прогнозируют, что до конца августа погода будет нестабильной: ожидаются температурные качели и частые дожди.
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