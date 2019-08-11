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Ведущая балерина Харьковского театра оперы и балета стала жертвой автокатастрофы на Полтавщине
10 августа на трассе Киев-Харьков погибла в ДТП известная харьковская балерина Светлана Исакова. Ведущая солистка Харьковского театра оперы и балета возвращалась в родной город из аэропорта «Борисполь» после отпуска в Италии.
Жуткое ДТП случилось на 277 км автотрассы Киев — Харьков — Довжанский на территории Полтавской области. Маршрутный микроавтобус «Фольксваген», где ехали Светлана с мужем, столкнулся с автобусом «Сетра». Микроавтобус после столкновения превратился в груду железа.
Пострадавшую балерину экстренно госпитализировали в районную больницу в Решетиловке, но врачи оказались бессильны. Также от полученных травм на месте ДТП скончался 44-летний пассажир «Фольксвагена», а водитель с тяжелыми травмами находится в больнице поселка Великая Багачка.
Родные и близкие погибшей Светланы Исаковой пока еще не объявляли, где состоится прощальная церемония. Определиться с местом похорон семья балерины надеется до 12 августа. Тем временем поклонники Исаковой оставляют слова соболезнования на странице балерины в Facebook.
Напомним, ДТП на трассе Киев — Харьков — Довжанский чаще всего случаются из-за превышения водителями скорости и несоблюдения безопасной дистанции. Также к авариям приводит выезд водителей на встречную полосу в условиях недостаточной видимости (например, в ночное время).
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