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Происшествия

Ведущая балерина Харьковского театра оперы и балета стала жертвой автокатастрофы на Полтавщине

10:16 11 августа 2019 517
светлана исакова
Инф. «ФАКТОВ»

10 августа на трассе Киев-Харьков погибла в ДТП известная харьковская балерина Светлана Исакова. Ведущая солистка Харьковского театра оперы и балета возвращалась в родной город из аэропорта «Борисполь» после отпуска в Италии.

Жуткое ДТП случилось на 277 км автотрассы Киев — Харьков — Довжанский на территории Полтавской области. Маршрутный микроавтобус «Фольксваген», где ехали Светлана с мужем, столкнулся с автобусом «Сетра». Микроавтобус после столкновения превратился в груду железа.

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Пострадавшую балерину экстренно госпитализировали в районную больницу в Решетиловке, но врачи оказались бессильны. Также от полученных травм на месте ДТП скончался 44-летний пассажир «Фольксвагена», а водитель с тяжелыми травмами находится в больнице поселка Великая Багачка.

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Родные и близкие погибшей Светланы Исаковой пока еще не объявляли, где состоится прощальная церемония. Определиться с местом похорон семья балерины надеется до 12 августа. Тем временем поклонники Исаковой оставляют слова соболезнования на странице балерины в Facebook.

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Напомним, ДТП на трассе Киев — Харьков — Довжанский чаще всего случаются из-за превышения водителями скорости и несоблюдения безопасной дистанции. Также к авариям приводит выезд водителей на встречную полосу в условиях недостаточной видимости (например, в ночное время).

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