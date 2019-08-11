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«Динамо» и «Брюгге» рассудит чемпион Хорватии по каратэ
Во вторник, 13 августа, киевское «Динамо» в родных стенах проведет ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге» (начало — в 20:30). Судить встречу на «Олимпийском», в которой букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, УЕФА доверил бригаде соотечественников защитника «бело-синих» Йосипа Пиварича — служителям Фемиды из Хорватии во главе с 43-летним рефери ФИФА Иваном Бебеком (на фото). Уроженцу Риеки (кстати, чемпиону Хорватии по каратэ среди юниоров) призваны помогать его соотечественники Горан Патаки и Боян Зобеница (четвертый арбитр — Марио Зебец).
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «ДИНАМО» — «БРЮГГЕ»
В прежние годы этот страховщик по основной профессии, увлекающийся путешествиями и владеющий, кроме родного хорватского, английским и итальянским языками, шесть раз пересекался с украинскими командами: «Бордо» — «Динамо» — 1:0 в 2013-м, БАТЭ — «Шахтер» — 0:7 в 2014-м, «Днепр» — «Аякс» — 1:0 в 2015-м, «Реал» — «Шахтер» — 4:0 в 2015-м, «Ильичевец» — «Бордо» — 1:3 в 2018 и «Астана» — «Динамо» — 0:1 в 2018-м.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямой телетрансляции встречу отбора к Лиге чемпионов «Динамо» — «Брюгге».
Фото Getty Images
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.