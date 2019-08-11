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Дело о незаконном завладении "Межигорьем": у следствия появилось восемь подозреваемых
Генпрокуратура активно взялась за расследование нарушений при передаче Виктору Януковичу резиденции «Межигорье». На сегодня подозреваемыми по делу являются восемь человек. Кроме Виктора Януковича в деле фигурирует Виктор Ющенко, на то время бывший президентом Украины, а также другие высокопоставленные чиновники.
О ходе расследования дела рассказал в эфире «Украинского радио» начальник второго следственного отдела управления спецрасследований ГПУ Андрей Радионов.
«Сообщили о подозрении восьми лицам. Есть даже те, по которым вступили приговоры в законную силу. Начиная от чиновников, в частности, двух президентов и премьер-министра, и до нотариусов», — уточнил Радионов.
По словам представителя Генпрокуратуры, Ющенко стал фигурантом дела, поскольку по закону мог иметь влияние на Госуправление делами, а значит, и на процесс передачи резиденции Януковичу.
«Во времена Кучмы было создано Государственное управление делами, которому и были переданы большинство объектов (государственных резиденций). Почему президент Ющенко? Потому что ему и только ему по закону напрямую подчинялось Государственное управление делами и им рассматривались документы, от которых зависела дальнейшая передача резиденции», — разъяснил Радионов.
В то же время, по словам представителя Генпрокуратуры, у следствия нет достаточных доказательств, что резиденция «Межигорье» могла выступать своего рода взяткой. Все версии проверяются, но пока подозрение объявлено с формулировкой «незаконное завладение» (ст. 191 УК Украины).
Напомним, резиденция «Межигорье» была передана Виктору Януковичу в 2007 году. В Генпрокуратуре уточнили, что несмотря на бегство Януковича и вынесенный судом приговор, конфискация активов все равно невозможна.
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