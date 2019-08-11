В Кирилловке спасатели предотвратили страшную трагедию

Происшествия

В курортной Кирилловке на Азовском море спасателям удалось предотвратить несчастный случай на воде. Патрулируя побережье вечером 10 августа, в районе базы отдыха «Терешкова» в море были замечены нуждающиеся в помощи мужчина с ребенком. 36-летний мужчина и семилетний мальчик из последних сил держались на воде.

Спасатели на лодке подплыли к пострадавшим и помогли им добраться до берега.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям собрали печальную статистику по несчастным случаям на воде. С начала августа при купании в водоемах утонули более 30 человек, с начала лета — более 850 отдыхающих. Большинство трагедий можно было бы избежать, если бы граждане купались лишь в разрешенных местах и не пренебрегали элементарными правилами безопасности (не оставлять детей в воде без присмотра, не купаться в шторм и в холодную погоду).

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