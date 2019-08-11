25.19 / 25.41 28.14 / 28.47
Киев: +22
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Кирилловке спасатели предотвратили страшную трагедию

13:39 11 августа 2019 2114
кирилловка
Инф. «ФАКТОВ»

В курортной Кирилловке на Азовском море спасателям удалось предотвратить несчастный случай на воде. Патрулируя побережье вечером 10 августа, в районе базы отдыха «Терешкова» в море были замечены нуждающиеся в помощи мужчина с ребенком. 36-летний мужчина и семилетний мальчик из последних сил держались на воде.

Спасатели на лодке подплыли к пострадавшим и помогли им добраться до берега.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям собрали печальную статистику по несчастным случаям на воде. С начала августа при купании в водоемах утонули более 30 человек, с начала лета — более 850 отдыхающих. Большинство трагедий можно было бы избежать, если бы граждане купались лишь в разрешенных местах и не пренебрегали элементарными правилами безопасности (не оставлять детей в воде без присмотра, не купаться в шторм и в холодную погоду).

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер