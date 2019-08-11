Мир

Страшные последствия взрывов на военных складах в России сняли на фото из космоса (фото)

В России вследствие пожара и взрывов на военных складах под Ачинском (Красноярский край) число пострадавших выросло до 31. Кроме того, взрывы изменили ландшафт территории, что можно наблюдать на спутниковых снимках.

Первые взрывы боеприпасов на складах начались 5 августа. Из опасной зоны пришлось эвакуировать 16 тысяч человек. На следующий день, шестого августа было объявлено, что пожар на складах ликвидирован, и жители могут возвращаться по домам. 9 августа взрывы возобновились, появились новые пострадавшие. На складах хранились боеприпасы калибра 122 и 152 мм.

Вследствие первой серии взрывов пострадали 14 человек, один погиб. При повторных взрывах медицинская помощь понадобилась еще 17 людям. Шестеро пострадавших, в том числе двое военных, госпитализированы.

11 августа в региональном МЧС заявили, что пожар на военных складах потушен, а железная дорога расчищена от взрывоопасных предметов.

Напомним, район бедствия возле военных складов удалось снять с высоты. Также жители зафиксировали на видео последствия разлета снарядов для близлежащих жилых домов.

Фото @tv360ru

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