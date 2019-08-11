В Киеве неизвестные устроили стрельбу с балкона: появилось видео

Происшествия

В Святошинском районе Киева произошел опасный инцидент — компания мужчин решила скрасить свой досуг, стреляя с балкона многоэтажного дома по улице Чернобыльской. Очевидцы успели зафиксировать стрельбу на видео. Напомним, ранее аналогичный инцидент произошел в Днепре.

Ролик появился в Instagram паблика dtp.kiev.ua.

«Киев, улица Чернобыльская. Мужчины решили пострелять с балкона», — говорится в комментарии к видео.

Пользователи не прошли мимо опубликованного ролика. Часть из них выдвинула версию о «безобидности» оружия, тогда как другие гневно потребовали вызывать полицию, чтобы наказать хулиганов.

Напомним, 31 мая в Переяслав-Хмельницком Киевской области группа местных жителей, среди которых двое правоохранителей устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам, однако попали в голову пятилетнему Кириллу Тлявову. Ребенок скончался. В настоящее время полицейские уволены и находятся в СИЗО, а прокуратура Киевской области сообщила о подозрении 16-летнему парню, который находился и стрелял вместе с двумя полицейскими.



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