- 16:05 Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» — «Челси»: онлайн видеотрансляция матча
- 15:45 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Брюгге»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 15:25 В Киеве неизвестные устроили стрельбу с балкона: появилось видео
- 15:06 Как Брижит Макрон выглядит после пластической операции: появились первые фото
- 15:01 Тренируюсь ежедневно, чтобы быть в форме. Вдруг позовут сниматься, — Шварценеггер
- 14:54 Страшные последствия взрывов на военных складах в России сняли на фото из космоса
- 14:26 «Динамо» – «Брюгге»: прогнозы букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов
- 14:08 Скандал со срывом концерта Maruv в Белгород-Днестровском получил продолжение: новые подробности
- 13:39 В Кирилловке спасатели предотвратили страшную трагедию
- 13:11 Дело о незаконном завладении "Межигорьем": у следствия появилось восемь подозреваемых
- 12:49 «Динамо» и «Брюгге» рассудит чемпион Хорватии по каратэ
- 12:30 Перед выездом на ЧАЭС приняли особые таблетки, — офицер, составлявший карту радиации после взрыва
В Киеве неизвестные устроили стрельбу с балкона: появилось видео
В Святошинском районе Киева произошел опасный инцидент — компания мужчин решила скрасить свой досуг, стреляя с балкона многоэтажного дома по улице Чернобыльской. Очевидцы успели зафиксировать стрельбу на видео. Напомним, ранее аналогичный инцидент произошел в Днепре.
Ролик появился в Instagram паблика dtp.kiev.ua.
«Киев, улица Чернобыльская. Мужчины решили пострелять с балкона», — говорится в комментарии к видео.
Пользователи не прошли мимо опубликованного ролика. Часть из них выдвинула версию о «безобидности» оружия, тогда как другие гневно потребовали вызывать полицию, чтобы наказать хулиганов.
Напомним, 31 мая в Переяслав-Хмельницком Киевской области группа местных жителей, среди которых двое правоохранителей устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам, однако попали в голову пятилетнему Кириллу Тлявову. Ребенок скончался. В настоящее время полицейские уволены и находятся в СИЗО, а прокуратура Киевской области сообщила о подозрении 16-летнему парню, который находился и стрелял вместе с двумя полицейскими.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.