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Дело об убийстве ребенка в Переяславе: прокуратура требует домашний арест для 16-летнего стрелка
Прокуратура Киевской области сообщила о подозрении по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия» 16-летнему парню, который находился и стрелял вместе с двумя полицейскими, смертельно ранившими пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком.
Как выяснилось во время досудебного расследования 31 мая текущего года в Переяслав-Хмельницком во время хулиганской стрельбы находилось четыре человека. Кроме двоих полицейских, которым уже сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, было двое гражданских лиц, в том числе один несовершеннолетний.
Все они находились на территории усадьбы одного из подозреваемых, где стреляли из огнестрельного оружия по мишеням в местности, где играл потерпевший 5-летний мальчик. В результате одного из выстрелов, кого-то из этих лиц ребенок получил смертельное ранение.
Прокуратура будет ходатайствовать в суде об избрании 16-летнему парню меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Напомним, 31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области двое полицейских — Иван Приходько и Владимир Петровец — решили и пострелять по банкам. Попавший под пулю 5-летний Кирилл Тлявов получил серьезное ранение головы и 3 июня скончался. 4 июня Голосеевский районный суд Киева арестовал обоих подозреваемых на два месяца без права на внесение залога.
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