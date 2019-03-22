Происшествия

В Днепре мужчина стрелял из окна по детям: есть пострадавший

В Днепре агрессивный местный житель устроил стрельбу по детям. Мужчине не понравилось, что шумные подростки играют во дворе дома. Сначала недовольный гражданин пытался прогнать юнцов криками, а затем сделал несколько выстрелов.

Ранее в Днепре уже был похожий случай, когда от стрельбы с балкона пострадал таксист. Теперь мужчина, чтобы навести тишину во дворе, достал пневматическое ружье.

Как сообщает Информатор, все события разворачивались во дворе дома по улице Юрия Кондратюка, 2б. Винтовка, из которой были сделаны выстрелы, не является огнестрельным оружием. Тем не менее, один из мальчиков 11 лет был ранен в голову. Травма была не существенной, и от госпитализации пострадавший отказался.

В полиции выяснили квартиру, из которой, предположительно, стрелял мужчина, но на момент прибытия правоохранителей подозреваемый, судя по всему, покинул жилье, а родители подростков отказались от претензий.

Напомним, летом 2018 года в Днепре задержали двух местных жителей, которые праздновали день рождения, устроили стрельбу и ранили соседку.

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