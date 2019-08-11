Facebook объявил войну полку «Азов»: что происходит

Украина

Facebook снова начал удалять публикации о погибших на Донбассе украинских бойцах полка «Азов», после чего под угрозой оказалась страница интернет-проекта «Битва за Украину». Координатор проекта Мария Москалева напомнила, что аналогичная ситуация уже отмечалась месяц назад. Сначала администраторы соцсети массово удаляли публикации о погибших бойцах батальона (полка) «Азов», после чего удалили саму страницу «Битва за Украину».

«Повторяется ситуация, которая уже была месяц назад. Тогда на странице „Книга Памяти“, посвященной погибшим бойцам, начали массово удалять публикации о погибших бойцах батальона (полка) „Азов“, после чего забанили аккаунты администраторов и удалили саму страницу», — заявила Москалева в комментарии Цензору.

После резонанса страницу «Книга Памяти» и аккаунты ее администраторов восстановили, но на деятельности остальных сегментов Facebook это не сказалось, и страница «Битва за Украину» продолжает считаться нарушителем.

«Facebook удалил нашу публикацию о батальоне „Азов“, хотя в ней не содержалось символики батальона, которая может быть воспринята неоднозначно (например, попадать под категорию нацистской), и прислал сообщение, что страница может быть удалена», — сообщила Москалева.

Напомним, полк «Азов» вернулся в зону проведения Операции объединенных сил в конце января 2019 г. Он был выведен с Донбасса в 2016 году. О бойцах батальона (ныне — полк) оккупанты придумали немало фейков.

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