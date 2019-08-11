Происшествия

В Николаеве сотрудник полиции проявил неоправданную жестокость в отношении задержанного — он пытался наступить нарушителю на лицо, а его коллеги — оттащить мужчину от лежащего на земле фигуранта уголовного производства. Напомним, В Киеве в ночь на 25 июля жестоко избили полицейского.

Инцидент попал на видео.

Его комментаторы в сети сравнили поведение николаевского полицейского с действиями его московских «коллег», которые отличились нечеловеческой жестокостью во время разгона протестов в Москве.

«В Николаеве новенький полисмен видимо пересмотрел видео про разгоны митингов в России и решил наступить на лицо лежащему на земле подозреваемому. Зацените реакцию толпы вокруг», — написал один из пользователей сети.

Напомним, 27 июля российские силовики проявили необычайную жестокость в разгоне акций оппозиции за честные выборы в Мосгордуму, задержав более тысячи человек. Людей били дубинками, ломая им руки и ноги, а также разбивая головы. Несмотря на это, акции повторились 3 и 10 августа.

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