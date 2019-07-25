25.38 / 25.67 28.22 / 28.68
Киев: +24
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Киеве группа мужчин жестоко избила полицейского: опубликовано видео расправы

17:13 25 июля 2019 154
Драка в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве в ночь на 25 июля жестоко избили полицейского. Об этом написал в Facebook начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

«Полицейский находился на службе, когда увидел конфликт между молодыми людьми: представился, сделал замечание — и на него набросились с кулаками. В ответ он применил травматическое оружие: сделал несколько предупредительных выстрелов, от которых никто не пострадал, и потерял сознание от удара бутылкой по голове», — сообщил он.

По словам Крищенко, наряды патрульных и оперативники по горячим следам задержали шестерых подозреваемых в нападении на полицейского.

«Хочу напомнить всем „ковбоям“, что за нападение на полицейского при исполнении предусмотрено до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы», — написал начальник киевской полиции.

Как писали «ФАКТЫ», иногда полицейские сами устраивают драки. Так, недавно на Житомирщине полицейские устроили пьяную драку, в ходе которой были расстреляны трое крестьян.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама" публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер