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В Киеве группа мужчин жестоко избила полицейского: опубликовано видео расправы
В Киеве в ночь на 25 июля жестоко избили полицейского. Об этом написал в Facebook начальник столичной полиции Андрей Крищенко.
«Полицейский находился на службе, когда увидел конфликт между молодыми людьми: представился, сделал замечание — и на него набросились с кулаками. В ответ он применил травматическое оружие: сделал несколько предупредительных выстрелов, от которых никто не пострадал, и потерял сознание от удара бутылкой по голове», — сообщил он.
По словам Крищенко, наряды патрульных и оперативники по горячим следам задержали шестерых подозреваемых в нападении на полицейского.
«Хочу напомнить всем „ковбоям“, что за нападение на полицейского при исполнении предусмотрено до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы», — написал начальник киевской полиции.
Как писали «ФАКТЫ», иногда полицейские сами устраивают драки. Так, недавно на Житомирщине полицейские устроили пьяную драку, в ходе которой были расстреляны трое крестьян.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!