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В Винницкой области вдрызг пьяный водитель легковушки стал виновником ДТП, в котором тяжело пострадали 8 человек
На Виннитчине произошло страшное ДТП с участием микроавтобуса Mercedes Sprinter и легкового автомобиля ВАЗ 2170. Как предварительно установили полицейские, виновником столкновения с восемью пострадавшими оказался пьяный водитель ВАЗ. В его крови обнаружили 3,52 промилле алкоголя, сообщает пресс-служба полиции региона.
Авария произошла около 21:3510 августа на автодороге Немиров-Гайсин в районе села Червоное Немировского района.
На месте ДТП
В результате аварии пострадали водитель микроавтобуса и семь пассажиров, среди которых дети в возрасте 6, 7 и 13 лет. Всех пострадавших доставили в Немировскую районную бовьницу, угрозы их жизни нет.
Напомним, в Днепре 10 августа произошло резонансное ДТП на перекрестке, где на большой скорости столкнулись грузовик и автомобиль «скорой помощи». Медицинский спецавтомобиль опрокинулся, а всех находившихся внутри пришлось госпитализировать.
В тот же день на трассе Киев-Харьков погибла в ДТП известная харьковская балерина Светлана Исакова. Ведущая солистка Харьковского театра оперы и балета возвращалась в родной город из аэропорта «Борисполь» после отпуска в Италии.
Фото полиции
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