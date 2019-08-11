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Происшествия

В Винницкой области вдрызг пьяный водитель легковушки стал виновником ДТП, в котором тяжело пострадали 8 человек

17:48 11 августа 2019 28
Микроавтобус попал в ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

На Виннитчине произошло страшное ДТП с участием микроавтобуса Mercedes Sprinter и легкового автомобиля ВАЗ 2170. Как предварительно установили полицейские, виновником столкновения с восемью пострадавшими оказался пьяный водитель ВАЗ. В его крови обнаружили 3,52 промилле алкоголя, сообщает пресс-служба полиции региона.

Авария произошла около 21:3510 августа на автодороге Немиров-Гайсин в районе села Червоное Немировского района.

На месте ДТП

В результате аварии пострадали водитель микроавтобуса и семь пассажиров, среди которых дети в возрасте 6, 7 и 13 лет. Всех пострадавших доставили в Немировскую районную бовьницу, угрозы их жизни нет.

Напомним, в Днепре 10 августа произошло резонансное ДТП на перекрестке, где на большой скорости столкнулись грузовик и автомобиль «скорой помощи». Медицинский спецавтомобиль опрокинулся, а всех находившихся внутри пришлось госпитализировать.

В тот же день на трассе Киев-Харьков погибла в ДТП известная харьковская балерина Светлана Исакова. Ведущая солистка Харьковского театра оперы и балета возвращалась в родной город из аэропорта «Борисполь» после отпуска в Италии.

Фото полиции

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