Происшествия

Под Житомиром в ДТП с участием сотрудника уголовного розыска погибли четыре человека

Полицейский спровоцировал смертельное ДТП на автодороге «Шепетовка-Чуднов-Бердичев». Как сообщили в полиции Житомирской области, инцидент произошел в около полуночи в субботу, 10 августа. Автомобили ВАЗ и Peugeot, за рулем которого находился 29-летний старший оперуполномоченный управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции региона. Напомним, ранее в Харькове патрульные сбили ребенка на пешеходном переходе.

По предварительным данным, он не справился с управлением транспортным средством и выехал на полосу встречного движения.

Водитель и 55-летний пассажир ВАЗа погибли на месте, водитель Peugeot и еще одна пассажирка ВАЗ были госпитализированы, однако спасти их жизни не удалось и 11 августа они скончались в отделении интенсивной терапии, сообщили в полиции.

Уголовное производство осуществляется по статье 286 Уголовного кодекса («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами»). Расследованием занимаются следователи Государственного бюро расследований.

Напомним, 10 августа также произошли ДТП со многими пострадавшими на Виннитчине и в Днепре. .

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