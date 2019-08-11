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Голливудская студия отменила премьеру сатирического триллера после критики Трампа (видео)
В воскресенье, 11 августа, стало известно, что голливудская студия Universal Pictures отменила выпуск фильма «Охота» (The Hunt), премьера которого в США была запланирована на 27 сентября. В заявлении кинокомпании говорится: «После тщательного изучения студия решила отменить наши планы по выпуску фильма „Охота“. Мы поддерживаем наших режиссеров и продолжим выпускать фильмы в партнерстве со смелыми и новаторскими авторами, вроде тех, которые связаны с этим сатирическим социальным триллером, но мы понимаем, что сейчас неподходящее время, чтобы выпускать данную картину».
Режиссер Крейг Зобель, а также сценаристы Ник Кьюз и Дэймон Линделоф сняли фильм, в котором показывают, как американские либералы охотятся на сторонников Дональда Трампа, убивая их из спортивного интереса. По замыслу авторов, «Охота» призвана показать глубокий раскол в современном американском обществе. Политические разногласия в реальной жизни доведены в фильме до абсурда.
Интересно, что на днях Трамп написал в своем аккаунте в Twitter: «Скоро выходит фильм, который был снят, чтобы разжечь и вызвать хаос. Они создают свое собственное насилие, а потом пытаются обвинять других. Они являются настоящими расистами, и это очень плохо для нашей страны!». При этом президент не стал указывать название фильма, который подверг столь резкой критике.
Однако ни у кого нет сомнений в том, что речь в твите идет об «Охоте». Кстати, главные роли в картине сыграли звезды Голливуда Хилари Суонк (две премии «Оскар» за главные роли в фильмах «Парни не плачут» и «Малышка на миллион долларов»), Эмма Робертс («Нерв») и Бетти Гилпин («Правдивая история»).
Руководство Universal Pictures в своем заявлении критику Трампа не упоминает. Поводом для отмены выхода фильма стали массовые убийства, которые произошли за одни сутки в Эль-Пасо (штат Техас) и Дейтоне (штат Огайо). Студия резонно предположила, что картина, в которой одни люди охотятся на других, вряд ли в данное время уместна в прокате.
Такая практика отмена или переноса премьер действительно существует в США. Например, в 2001 году был перенесен выход в прокат фильма «Возмещение ущерба» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Фильм, в котором террористы собираются взорвать небоскреб в США, был снят до терактов 11 сентября в Нью-Йорке. Премьера картины в итоге состоялась в феврале 2002 года.
С задержкой почти на год вышел триллер «Телефонная будка», в котором снайпер расстреливает прохожих на улице. Его намеревались выпустить в прокат осенью 2002 года. В это время были совершена серия убийств так называемым «Вашингтонским снайпером».
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