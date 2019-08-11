Происшествия

В Ровно наконец поймали «зимнего маньяка», насиловавшего женщин в течение шести лет

В Ровно полиция задержала подозреваемого в целой серии изнасилований, первое из которых произошло в городе еще в 2013 году. В настоящее время 30-летнему мужчине инкриминируют совершение шести аналогичных преступлений. Напомним, на Донетчине отправили за решетку рецидивиста, совершившего пять изнасилований несовершеннолетних.

По информации пресс-службы полиции Ровенской области, почти на всех потерпевших мужчина нападал в городском гидропарке.

«На основании собранной доказательной базы, многочисленных следственных действий и экспертиз мужчине сообщили о подозрении в совершении шести изнасилований. Полицейские проверяют его на совершение аналогичных преступлений», — сообщил начальник следственного управления Александр Панасюк.

По его информации, суд удовлетворил ходатайство правоохранителей и поместил подозреваемого под арест без права внесения залога — сроком на 60 суток.

Полиция также обратилась ко всем, кто мог стать жертвой насильника, с просьбой предоставить информацию по телефонам 097−191−78−06, 098−950−82−49 или 102.

Напомним, в настоящее время полиция Киева ищет сексуального маньяка, который подозревается в попытках изнасилования малолетних в Шевченковском районе 2 июля и в Оболонском районе 23 июля.



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