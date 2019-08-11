25.19 / 25.40 28.14 / 28.47
Киев: +24
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Российский премьер Медведев вызвал гнев пользователей сети, показав видео из своей резиденции под Москвой

19:58 11 августа 2019 107
Российский премьер Медведев вызвал гнев пользователей сети, показав видео из своей резиденции под Москвой
Инф. «ФАКТОВ»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев спровоцировал настоящую бурю в сети, опубликовав в Facebook видео с подаренным президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым алабаем. Ролик был снят в стенах шикарной резиденции Горки-9 в Подмосковье.

«Всем, кто интересовался судьбой подарка от президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Это Айк, ему 4 месяца, обживается в Горках», — прокомментировал видео он.

Пользователи возмутились показанными им кадрами, сочтя их издевательством на фоне горя людей в горящей Сибири.

«Леса горят, люди задыхаются! Ты с собачкой играешься?», — задал прямой вопрос один из пользователей.

«А не жирно собаке?» — написали в комментариях.

«Псу лучше, чем россиянам живётся!!!», — решила пользователь Наталья Мишина.

А Дмитрий Проховский признался, что ощутил ущербность.

«Самое чувство, когда собака живёт лучше 90% страны», — отметил он.

Напомним, ранее скандальным поведением на фоне протестов в Москве поразил президент России Владимир Путин. Его бегство на байк-шоу в Крыму переплюнуло даже недавнее погружение на батискафе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер