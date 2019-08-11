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Российский премьер Медведев вызвал гнев пользователей сети, показав видео из своей резиденции под Москвой
Премьер-министр России Дмитрий Медведев спровоцировал настоящую бурю в сети, опубликовав в Facebook видео с подаренным президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым алабаем. Ролик был снят в стенах шикарной резиденции Горки-9 в Подмосковье.
«Всем, кто интересовался судьбой подарка от президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Это Айк, ему 4 месяца, обживается в Горках», — прокомментировал видео он.
Пользователи возмутились показанными им кадрами, сочтя их издевательством на фоне горя людей в горящей Сибири.
«Леса горят, люди задыхаются! Ты с собачкой играешься?», — задал прямой вопрос один из пользователей.
«А не жирно собаке?» — написали в комментариях.
«Псу лучше, чем россиянам живётся!!!», — решила пользователь Наталья Мишина.
А Дмитрий Проховский признался, что ощутил ущербность.
«Самое чувство, когда собака живёт лучше 90% страны», — отметил он.
Напомним, ранее скандальным поведением на фоне протестов в Москве поразил президент России Владимир Путин. Его бегство на байк-шоу в Крыму переплюнуло даже недавнее погружение на батискафе.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...