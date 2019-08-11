13-летний украинец стал самым юным в истории чемпионом Европы (фото, видео)

Спорт

Украинский прыгун воду Алексей Середа триумфовал на чемпионате Европы по прыжкам в воду, который проходит в Киеве. Наш спортсмен, которому всего 13 лет, стал сильнейшим в соревнованиях на 10-метровой вышке. В итоговом протоколе, набрав 488,85 баллов, наш юный соотечественник опередил опытных соперников — француза Бенжамина Оффре (474,90) и россиянина Руслана Тернового (445,25).

Таким образом, Середа превзошел достижение многократного чемпиона мира и Европы, а также олимпийского призера британца Томаса Дейли, который свою первую золотую награду на континентальном первенстве завоевал в 2008-м в Эйндховене в возрасте 13 лет и 10 месяцев (Алексей на три месяца младше своего легендарного коллеги).

На момент проведения чемпионата Европы Алексею Середе было всего 13 лет и 7 месяцев

Отметим, что это вторая медаль для 13-летнего спортсмена — ранее Алексей в дуэте с Олегом Сербиным завоевал «серебро» в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. Всего же в активе наших спортсменов семь медалей. Чемпионами Европы стали София Лыскун на 10-метровой вышке и дуэт Виктория Кесарь — Станислав Олиферчик на трехметровом трамплине, Олег Колодий и Елена Федорова завоевали «серебро» в индивидуальных соревнованиях на метровой высоте, а пара Виктория Кесарь — Анна Письменская добыли «бронзу» в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.

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