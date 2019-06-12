Украина — Южная Корея: онлайн-трансляция финала ЧМ-2019 в Польше

Спорт

В субботу, 15 июня, в Лодзе на одноименном стадионе сборная Украины сыграет против Южной Кореи в финале чемпионата мира по футболу среди 20-летних (прямая трансляция — на «UA:Перший», начало — в 19:00).

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию поединка подопечных Александра Петракова и Чан Юн-Йона, за которой вы сможете следить в этой новости.

Без Попова, но с Цитаишвили

В финальном матче тренерский штаб «желто-синих» не сможет рассчитывать на основного центрального защитника Дениса Попова, отыгравшего без замен все шесть предыдущих поединков на турнире. В противостоянии с Италией наш футболист во втором тайме был удален с поля за вторую желтую карточку, и теперь вынужден будет поддерживать своих партнеров с трибуны. А вот полузащитник Георгий Цитаишвили отбыл дисквалификацию в полуфинале и теперь готов помочь команде в решающем матче.

Слова после полуфинала с Италией

Александр Петраков, главный тренер Украины U-20: «Я очень счастлив, что мы победили в полуфинале. Анализ матча будет позже. Доволен ребятами — это их победа. Доволен и своими помощниками, ведь тренерско-административный штаб очень много работал. Они вместе сделали это дело. Также хотел бы поздравить наших болельщиков. Если мы порадовали кого-то в Украине, то будем очень счастливы. Однако мы уже начинаем готовиться к финалу.

Я не видел эпизода, когда итальянцы забивали нам. Но капитан команды Валерий Бондарь сказал, что соперник просто ударил его локтем. Хорошо, что есть справедливость, и судья принял логичное и правильное решение. Я думал, что мы не выдержим в дополнительное время, ведь играли вдесятером, замен не было… Но, как говорится, Бог нам помог".

Сергей Булеца, полузащитник Украины U-20: «В первую очередь, спасибо нашим болельщикам. Поддержка 12-го игрока помогала нам на протяжении всего матча с Италией. Горжусь всеми нашими ребятами, тренерами, персоналом, очень им благодарен. Честно говоря, все равно, с кем играть в финале — мы просто хотим достичь своей цели и приложим все усилия, чтобы победить на этом чемпионате. После того, как полуфинал завершился, к нам пришел украинский консул и поздравил. Он всегда поддерживает нас и сегодня поблагодарил за положительные эмоции».

Андрей Лунин, вратарь Украины U-20: «Игра с Италией получилась действительно очень сложной, а эмоций почти не осталось. Итальянцы грамотно играли, у них выносливые футболисты. Нам было сложно. Сейчас уже хочется только отдохнуть, восстановиться и готовиться к финалу турнира. Все эмоции уже оставили позади — в раздевалке, на поле. Теперь все мысли будут о финале».

Украина — фаворит у букмекеров

В решающем поединке за звание сильнейшей молодежной сборной мира ведущие букмекерские конторы отдают предпочтение нашей сборной. К примеру, «Фаворит Спорт» принимает ставки на победу украинцев с коэффициентом 2,29, в то время как на корейцев — 3,40 (ничья в основное время оценивается в 2,94). На то, что украинцы станут победителями турнира, можно поставить с коэффициентом 1,60, те же, кто поверят в успех азиатской сборной, могут увеличить свою ставку в 2,26 раза.

Путь до финала

На пути к финалу «желто-синие» выиграли свою группу D, обыграв США (2:1) и Катар (1:0), а также сыграв вничью с Нигерией (1:1), после чего в плей-офф последовательно одолели Панаму (4:1), Колумбию (1:0) и Италию (1:0), причем все победы добыли в основное время. Таким образом, беспроигрышная серия команды Александра Петракова на турнире достигла уже отметки в шесть поединков — 5 побед и 1 ничья. Лучшим бомбардиром нашей команды на турнире является нападающий Даниил Сикан, забивший четыре мяча, по три точных удара в активе защитника Дениса Попова и полузащитника Сергея Булецы.

Что касается южнокорейской команды, то групповой турнир азиаты начали с поражения от Португалии (0:1), но затем обыграли ЮАР (1:0) и Аргентину (2:1), и со второго места вышли в плей-офф. В 1/8 финала наши предстоящие соперники минимально одолели Японию (1:0), затем в четвертьфинале с Сенегалом оказались удачливее в серии пенальти (основное время завершилось вничью — 2:2, еще по одному мячу команды забили в экстра-таймах), а в полуфинале обыграли Эквадор (1:0). Лучшим бомбардиром южнокорейцев является нападающий Чо Юн-Вук, который забил три мяча.

Успех Южной Кореи 36-летней давности

Для молодежной сборной Южной Кореи это уже 15-й чемпионат мира. Самого большого успеха азиатской команде удалось добиться в 1983-м году, когда она заняла четвертое место — в полуфинале корейцы проиграли Бразилии (1:2), а в поединке за «бронзу» уступили в дополнительное время Польше (1:2).

Стоимость игроков сборной Украины на 2 млн дороже

Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, общая стоимость футболистов сборной Украины чуть более чем на 2 млн евро дороже, чем команды Южной Кореи (14,95 млн евро против 12,78 млн).

Больше всех в составе «желто-синих» стоят принадлежащий мадридскому «Реалу» голкипер Андрей Лунин (7,5 млн евро), форвард «Динамо» Владислав Супряга (4,5 млн) и полузащитник киевлян Георгий Цитаишвили (0,8 млн).

Что же касается корейцев, то самым дорогим футболистом у них является 18-летний атакующий полузащитник Ли Кангин, который принадлежит испанской «Валенсии», — его оценивают в 10 млн евро. Суммарная оценочная стоимость всех остальных футболистов почти в четыре раза меньше главной звезды азиатской команды — центральный полузащитник Ким Юн Мин из австрийского «Лиферинга» стоит 0,7 млн евро, нападающий Чо Йон Ук из «Сеула» — 0,6 млн, остальные оценены в 200 тысяч или меньше.

Главная звезда корейской сборной — 18-летний Ли Кангин

В целом же, в заявке сборной Южной Кореи на турнир четыре футболиста выступают за пределами родины — кроме упоминавшихся выше Ли Кангина и Ким Юн Мина, это вратарь Кевин Харр («Гамбург», Германия) и центральный защитник Ким Хен Ву («Динамо» Загреб, Хорватия).

Муниципальный стадион Лодзя

Поединок пройдет в Лодзе на муниципальном стадионе, который является домашней ареной для одноименного клуба, по итогам сезона-2018/2019 вышедшего в высший дивизион страны.

Стадион на месте современного был возведен еще в 1930 году, последняя его масштабная реконструкция датирована 2007-м. К чемпионату Европы 2012 года, который совместно с Польшей проводила Украина, планировалась капитальная реконструкция арены, но заявка Лодзи не прошла конкурс на участие в турнире.

Впрочем уже в 2014 году был подготовлен проект строительства нового современного стадиона на месте старого. В том же году стадион был закрыт. В 2015-м старая арена была снесена, а на ее месте началось строительство новой, которую построили и сдали в эксплуатацию в начале 2017 года.

Новый муниципальный стадион Лодзя является современной футбольной ареной: поле с натуральным газоном, трибуны под крышей, который покрывает все сидячие места, и современная инфраструктура. Способен вместить чуть более 18 тысяч зрителей.

На нынешнем турнире сборная Украины, в отличие от своего соперника, уже играла в Лодзе — именно здесь подопечные Александра Петракова обыграли Колумбию (1:0) и вышли в полуфинал.

Наша сборная знает, как побеждать в Лодзе. Как будет в финале?

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть онлайн финал ЧМ-2019 между Украиной и Южной Кореей.

Фото Getty Images, ffu.ua, fifa.com

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