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В Ялте День города отметили без российских флагов (видео)
В Ялте устроили массовые гуляния в день города 10 августа, однако к удивлению российских пропагандистов, они прошли без флагов страны-оккупанта. Триколоров не было ни у собравшихся на концерте зрителей (при этом они с удовольствием слушали Фредии Меркьюри), ни даже на сцене.
В сети появилось подтверждающее видео, которые с возмущением перепостили местные коллаборационисты Сергей Сардыко и Александр Талипов.
Последний перепостил видео с комментарием: «День города Ялты. Внимание, найди хоть один флаг России».
Напомним, «ФАКТЫ» писали о странных праздниках в оккупированном Крыму. Так, в Белогорске открыли «пластилиновый» памятник российским оккупантам, а в Севастополе в день ВДВ имитировали стрельбу по детям.
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— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…