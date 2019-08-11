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Украина

В Ялте День города отметили без российских флагов (видео)

20:30 11 августа 2019 543
На сцене в Ялте
Инф. «ФАКТОВ»

В Ялте устроили массовые гуляния в день города 10 августа, однако к удивлению российских пропагандистов, они прошли без флагов страны-оккупанта. Триколоров не было ни у собравшихся на концерте зрителей (при этом они с удовольствием слушали Фредии Меркьюри), ни даже на сцене.

В сети появилось подтверждающее видео, которые с возмущением перепостили местные коллаборационисты Сергей Сардыко и Александр Талипов.

Последний перепостил видео с комментарием: «День города Ялты. Внимание, найди хоть один флаг России».

Напомним, «ФАКТЫ» писали о странных праздниках в оккупированном Крыму. Так, в Белогорске открыли «пластилиновый» памятник российским оккупантам, а в Севастополе в день ВДВ имитировали стрельбу по детям.

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