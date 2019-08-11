На Храмовой горе в Иерусалиме снова льется кровь: шокирующие фото

Мир

В воскресенье, 11 августа, на Храмовой горе в Иерусалиме произошли массовые беспорядки. Пострадали не менее 65 человек, в основном палестинцы. Из них 15 человек были госпитализированы. Также оказались в больнице четверо израильских полицейских. По данным властей, в стражей порядка бросали камни и другие предметы.

Как известно, Храмовая гора является священным местом и для иудеев, и для мусульман. Она находится в восточной части Иерусалима и на протяжении многих лет является предметом спора. Израильские власти время от времени запрещают проход на Храмовую гору, что приводит к беспорядкам.

В этом году 11 августа день национального траура по разрушенному Храму, который отмечают иудеи, совпал с мусульманским праздником Курбан-байрам. С целью избежать возможных столкновений полиция запретила вход на Храмовую гору для евреев и туристов.

На праздничную службу в мечети Аль-Акса на Храмовой горе собрались тысячи мусульман. Сначала все шло мирно. Пришли целые семьи с детьми. Однако вскоре среди мусульман распространился слух, что на горе появились иудеи, несмотря на запрет. Как выяснилось позже, большая группа евреев действительно подошла ко входу на Храмовую гору, но была остановлена полицией.

Но эта информация поступила слишком поздно — мусульмане уже протестовали и двинулись на полицейских. Те были вынуждены применить силу. В ход пошли резиновые дубинки и светошумовые гранаты.

К счастью, в этот раз обошлось без смертельных случаев. Два года назад гибели людей избежать не удалось. Тогда после очередного теракта, совершенного палестинскими боевиками, власти Израиля установили на Храмовой горе металлоискатели. Это вызвало массовое возмущение. В результате беспорядков погибли четыре палестинца и несколько сотен получили ранения. Властям пришлось уступить, устройства демонтировали.

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