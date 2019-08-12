Мир

Жуткая трагедия в США: в пожаре заживо сгорели пятеро детей

В США пятеро детей погибли в результате пожара в городе Эри (штат Пенсильвания). Об этом сообщает CBC News со ссылкой на полицию.

По данным властей, пожар произошел в центре дневного пребывания Harris Family Day Care. Сигнал о возгорании поступил в ночь на воскресенье 1:12 по местному времени.

Пожарные прибыли уже через четыре минуты, к этому времени здание было охвачено огнем.

В ходе тушения удалось спасти хозяйку заведения Элейн Хэррис, которую доставили в больницу. Также спаслись двое детей 12 и 17 лет, которые смогли выбраться из горящего здания на крышу, а потом спрыгнуть на землю. Ещё один ребёнок пострадал в результате возгорания.

Кроме того, при пожаре пострадал сосед.

Уточняется, что погибшим детям было от 8 месяцев до 7 лет.

Причина возгорания выясняется. Известно, что у центра были все необходимые разрешения на работу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в июле в России под городом Хабаровском возник пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми». В результате возгорания погибли четверо детей.

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