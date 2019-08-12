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«Бесподобная Лиза»: дочь Примадонны и Максима Галкина «поймала свет» во время занятий йогой (видео)

Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза — ребенок талантливый и, что важно, трудолюбивый. За что она ни возьмется, всё у неё получается легко, красиво и весело. В этом поклонники семьи Аллы Пугачевой убедились в очередной раз, когда папа показал, как Лиза пытается заняться йогой, пишет «ВокругТВ».

Вероятно, она несколько раз наблюдала за тем, как взрослые практикуют этот вид физической активности, поэтому зайдя в

тренажерный зал, первым делом расстелила на полу коврик для йоги, уселась на него, скрестив ноги по-турецки и сложив руки в мудры. И заявила, что теперь будет ловить свет.

Подняв вверх лицо, Елизавета действительно достаточно мастерски стала выполнять дыхательные упражнения. Очевидно, что девочка серьезно занимается йогой и далеко не один день.

Ее братику Гарри это занятие показалось скучным и он попытался помешать свой сестре «поймать солнечный свет».

«Наконец-то мы нашли свет», — хохотал он без устали. Лиза, обращаясь к брату на «вы», спокойно попросила: «Дайте сосредоточиться, Гарри».

Брат не унимался, ему явно казалось, что сестра занята совсем несерьезным делом. «Ну что, поймала свет?» — в какой-то момент выкрикнул мальчик и бросился в сторону Лизы. Максим Галкин не выдержал и тоже сделал замечание сыну.

И хотя мальчику удалось помешать сестре, пользователи восхитились настойчивостью, с которой Лиза работала над упражнениями.

«Бесподобный ребенок», «Жизнерадостность Лизы завораживает», «На эту девочку можно смотреть бесконечно», «Красотка Лиза, как всегда великолепна», — пишут фанаты знаменитой семьи.

Напомним, детям 70-летней Пугачевой и 43-летнего Галкина по 5 лет. Они оба занимаются плаванием и французским языком. Сейчас с папой и мамой дети находятся в Юрмале, где семья отдыхает каждое лето. Они много гуляют, активно проводят время и встречаются с друзьями — например, с Лаймой Вайкуле.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», дочь Примадонны покорила фанатов прической с «кудряшками» — увидев ее, поклонники решили, что она «вылитая Пугачева в молодости».

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