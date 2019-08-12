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Бьют из гранатометов: на Донбассе террористы не дают забрать тело погибшего нацгвардейца
На Донбассе не удается эвакуировать тело украинского воина, погибшего на Светлодарской дуге 10 августа бойца Национальной гвардии Романа Романченко.
По словам его боевых побратимов, боевики продолжают окапываться и пытаются продвигаться вперед — начали рыть окопы в сторону дороги, соединяющей две наши позиции.
Чтобы не допустить потери одного из опорных пунктов, бойцы ООС решили провести разведку, однако подорвались на мине.
После неудавшейся разведки боевики открыли по нашим бойцам огонь с применением гранатометов, поэтому подойти к месту гибели Романа пока не удалось, говорится в сюжете ТСН.
В целом от момента объявления перемирия, 21 июля, нацгвардеец стал уже седьмым погибшим украинским военным на Донбассе.
Тем временем в Штабе Операции объединенных сил сообщили, что 11 августа боевики продолжили нарушать договоренности о достигнутом перемирии. Украинские позиции были обстреляны 8 раз, один защитник Украины получил боевое ранение.
Напомним, накануне боевики начали распространять фейк о якобы начавшемся наступлении российской армии на Украину.
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