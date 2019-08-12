Ученые подтвердили, что легендарный Оззи Осборн — мутант (фото)

Шоу-бизнес

Легендарный британский рок-музыкант и телезвезда, один из основателей культовой группы в стиле хеви-метал Black Sabbath Оззи Осборн официально признан мутантом.

Ученые Университета Индианы изучили его ДНК и выявили редкую генетическую мутацию, которая позволила Осборну благополучно пережить многолетнее увлечение алкоголем и наркотиками. Как сообщает издание New York Post, мутация позволила 70-летнему Оззи поглощать алкоголь и наркотики в огромных количествах, но при этом делала его маловосприимчивым к ним и позволила дожить до преклонных лет. При этом мутация обусловила и, собственно, тягу певца к алкоголю и наркотикам.

Случай Осборна профессор Билл Салливан включил в свою книгу книгу: «Приятно познакомиться: гены, бактерии и любопытные силы, делающие нас теми, кто мы есть».

«Оззи, определенно, генетический мутант», — утверждает Салливан. По его словам, в человеческих генах есть разные предрасположенности — любовь к сладкому, к кофе, склонность к определенным сексуальным и даже политическим предпочтениям.

«После всех этих лет, когда мы думали, что действуем сами по себе, мы осознали, что большая часть, если не все, в нашем поведении, происходит не по собственному желанию», — отметил Салливан.

Оззи

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что гигантская «золотая рыбка» весом 14 кг, выловленная в США, оказалась столетним мутантом.

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