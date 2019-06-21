Гигантская «золотая рыбка» весом 14 кг оказалась столетним мутантом (фото)

Мир

Гигантская «золотая рыбка», которую 33-летний рыбак Джейсон Фугате выловил в озере американского штата Миннесота, оказалась, как утверждают изучившие ее эксперты большеротым буффало — видом рыб семейства чукучановых.

Возраст этой особи оценивается примерно в сто лет. Самое удивительное в ней — ее окраска. Обычно представители этого вида бывают серого цвета. Однако этот экземпляр блистал ярко-оранжевой чешуей. Джейсона смутила необычная расцветка и он решил обратиться за разъяснениям к ученым, которые также были удивлены его добычей. «Никогда не видел ничего подобного», — заявил биолог Алек Лэкманн, который предположил, что это — результат редкой мутации.

Как сообщает издание Daily Mail, вес уникальной рыбы составил 14 килограмм, а длина — 91 сантиметр. Продолжительность жизни большеротых буффало может достигать 110 лет.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что старейшая золотая рыбка умерла в возрасте 44 лет.

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