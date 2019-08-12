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В России признались, что под Архангельском взорвался ядерный реактор (видео)
Руководство Российского федерального ядерного центра сделало сенсационное признание о том, что 8 августа под Архангельском в Белом море взорвался ядерный реактор, в результате чего погибли пятеро ученых-испытателей. Еще трое находятся в состоянии средней тяжести.
Ядерщики записали видеообращение, в соответствии с которым трагедия произошла не на береговой части полигона, как утверждало ранее Минобороны России, а в акватории Белого моря.
«Цепь трагических случайностей, неопределённостей, … случилось. По предварительному анализу мы видели, что они (погибшие. — Прим. ред.) боролись за то, чтобы взять ситуацию в руки. Но, к сожалению, это не удалось», — сказал руководитель центра Валентин Костюков.
В свою очередь его коллега Вячеслав Соловьев признал, что целью испытаний является создание малогабаритных источников энергии (реакторов. Ред.) с использованием радиоактивных делящихся материалов. По его словам, подобные разработки ведутся и в США.
Взрыв на морском полигоне в Архангельской области произошел 8 августа вблизи села Ненокса. Вначале власти Архангельской области проинформировали о кратковременном скачке радиации, но впоследствии сообщение было удалено. Прилегающий к месту взрыва район Белого моря до 10 сентября был закрыт для судоходства.
Тем временем в сети появились фото эвакуации пострадавших при взрыве. Раненых перевозили в костюмах химзащиты, а двери реанимобилей обернули пленкой. После общественного резонанса в аптеках Северодвинска и Архангельска раскупили весь йод.
Напомним, «ФАКТЫ» писали, что причиной радиационного ЧП на полигоне в Архангельской области был взрыв сверхсекретной ракеты.
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